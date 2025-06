Cosa fare se la tessera elettorale è smarrita o esaurita

Mancano cinque giorni al voto dei Referendum proposti su quesiti che intervengono su temi come lavoro, diritti e cittadinanza.

Si voterà domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 e, per farlo, sarà necessario recarsi alle urne con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

In caso di smarrimento della tessera elettorale, di necessità di un nuovo documento dopo un cambio di residenza o se si fossero esauriti gli spazi liberi per i timbri sulla propria tessera, sarà possibile rivolgersi all’ufficio elettorale del proprio comune di residenza per chiederne una nuova.

Oltre agli orari consueti, in vista del voto gli uffici rispetteranno orari straordinari, in modo da permettere una richiesta anche all’ultimo momento.

Ecco alcuni orari e informazioni di alcune di alcuni comuni in provincia:

Comune di Varese:

Da martedì 3 a giovedì 5 giugno:

h9-12.15 h14-16

h9-12.15 h14-16 Da venerdì 6 a sabato 7 giugno: h9-18

Sabato 8 giugno: h7-23

Domenica 9 giugno: h7-1430

Comune di Samarate

Comune di Castellanza

Comune di Gavirate

Comune di Ispra

Comune di Mornago

Comune di Gallarate

Comune di Somma Lombardo

Comune di Lonate Ceppino

Comune di Legnano

Alcune informazioni utili sui Referendum dell’8 e 9 giugno:

