Cosa succede alle dogane autostradali per la Pentecoste svizzera

In vista della festività della Pentecoste, celebrata in Svizzera e Austria lunedì 9 giugno, Autostrade per l’Italia ha previsto interventi mirati per agevolare il traffico in uscita dall’Italia.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso come di consueto resterà chiusa per l’intera giornata la dogana commerciale di Como Brogeda. In previsione della riapertura, alle 4 di martedì 10 giugno, e per evitare congestioni dovute ai mezzi pesanti in attesa del ripristino delle attività doganali, sarà prevista una deviazione di carreggiata tra Lomazzo nord e Como Grandate, per garantire priorità di transito ai veicoli leggeri e modulare l’accesso dei veicoli pesanti.

Contestualmente, e sempre per evitare che si alimentino le code in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti, saranno temporaneamente chiusi dalle 4 alle 14 di martedì 10 giugno e comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione, i seguenti svincoli:

–Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

–Fino Mornasco, in entrata in entrambe le direzioni – Lainate e Chiasso – e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;

in entrata verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; in ulteriore alternativa, entrare allo svincolo di Como Centro;

in uscita da Lainate: Lomazzo nord, al km 25+400;

–chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.

Provvedimenti analoghi saranno previsti sulla A23 Udine-Tarvisio, nella giornata di lunedì 9 giugno: in considerazione del divieto di transito per i mezzi pesanti in Austria, saranno predisposte aree di sosta dedicate presso l’Autoporto di Pontebba e la Zona Industriale di Amaro. Attese più lunghe in uscita alla barriera di Ugovizza sono previste dalla tarda mattinata.