Cremonini Live25, debutto a San Siro davanti a 57 mila fan

Debutta stasera, domenica 15 giugno, alle ore 20 e 30 allo Stadio San Siro di Milano il Creminini Live25, davanti a 57 mila spettatori. Un evento attesissimo che segna l’inizio di un tour che durerà oltre due anni e che si presenta come uno spettacolo innovativo e visionario. Domani, lunedì 16 giugno, è prevista la seconda data sempre a San Siro. In attesa della serata di apertura, Cesare Cremonini ha condiviso sui suoi canali social alcune immagini esclusive realizzate dal celebre fotografo Greg Williams, noto per i suoi scatti spontanei e autentici a star come Brad Pitt, Johnny Depp, Lady Gaga, Timothée Chalamet e Cate Blanchett. Williams accompagnerà Cremonini per tutto il tour, documentandone i momenti salienti. Lo show si sviluppa come un viaggio personale e artistico, ispirato al percorso che l’artista ha intrapreso nel 2022 attraverso l’America fino all’Alaska, alla ricerca dell’aurora boreale. Da quelle esperienze è nata una narrazione musicale e visiva che prende forma sul palco.

Sul palco con Cremonini la storica band che lo accompagna da vent’anni, con l’aggiunta di Alessio Natalizia, produttore elettronico e co-autore di alcuni brani del nuovo album Alaska Baby, certificato platino.