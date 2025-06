Cresce il turismo in Lombardia, la Regione ci crede e lancia un bando da 15 milioni

La Lombardia si conferma una delle principali destinazioni turistiche in Italia e punta a rinforzare la ricettività. Nel 2024 la regione ha registrato oltre 53,5 milioni di pernottamenti, con un incremento del 10% rispetto al 2023. Secondo i dati diffusi, il 67% delle presenze proviene da turisti stranieri, un dato che rafforza il ruolo della Lombardia anche a livello internazionale.

Promozione del territorio e nuova identità visiva

I dati arrivano in concomitanza con il lancio del nuovo marchio “Lombardia Style”, nato per promuovere il territorio attraverso un’immagine coordinata che comprende paesaggi naturali, città d’arte, borghi, cultura, design e gastronomia. L’obiettivo è rendere la regione riconoscibile anche dal punto di vista della comunicazione turistica.

Un bando da 15 milioni per le strutture ricettive

A supporto del settore, la Regione ha annunciato l’apertura di un bando da 15 milioni di euro destinato alla riqualificazione e alla realizzazione di nuove strutture ricettive, sia alberghiere che all’aria aperta. Il bando fa parte del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027.

Secondo l’assessora al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali, investire nelle strutture ricettive significa «generare valore per il territorio» attraverso l’occupazione, il rafforzamento delle filiere locali e l’aumento della qualità dell’offerta turistica.

Il bando si inserisce in una strategia di lungo periodo che mira a rafforzare la competitività del comparto turistico lombardo, anche attraverso strumenti di sostegno mirato per l’ammodernamento delle strutture esistenti e la creazione di nuove opportunità.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA – La misura si configura come contributo a fondo perduto: 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300mila euro.

TEMPI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2025, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

BENEFICIARI – Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che gestiscono o intendono avviare: strutture ricettive alberghiere (alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere, condhotel, alberghi diffusi) o strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi).

SPESE AMMISSIBILI – Sono ammessi a finanziamento, nel caso di titolarità dell’immobile in capo al gestore della struttura ricettiva o in capo a persona fisica che non svolge attività economica: arredi, attrezzature, hardware/software, opere edili e impiantistiche, progettazione e direzione lavori (max 8%), spese generali (forfettarie 7%). In tutti gli altri casi di titolarità dell’immobile, Sono ammessi a finanziamento: arredi, attrezzature, hardware/software, oltre spese generali (forfettarie 7%)

Il progetto, in tal caso, può anche includere opere edili e impiantistiche solo se strettamente necessarie per l’installazione di questi elementi e fino a un massimo del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni installati

Gli investimenti devono essere di almeno 80mila euro e completati entro 18 mesi dalla concessione, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi.