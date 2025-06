Crisi aziendali, alleanza a tre per il futuro dell’occupazione varesina

Un passo concreto per affrontare in modo strutturale le crisi aziendali del territorio. È questo il senso dell’accordo siglato tra Provincia di Varese, Camera di Commercio e Liuc Università Cattaneo, presentato il 23 giugno a Villa Recalcati durante la seconda seduta del Gruppo tecnico per le crisi aziendali.

PREVENIRE LE CRISI

Un’alleanza strategica che porterà alla nascita di una Segreteria tecnico-scientifica, chiamata a fornire dati, analisi e strumenti operativi al coordinamento politico per le crisi aziendali, con un orizzonte di lavoro triennale. L’obiettivo: non solo gestire le crisi già in corso, ma soprattutto prevenirle, grazie a un monitoraggio costante e alla condivisione di conoscenze tra istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e mondo accademico.

UN ALERT

All’incontro erano presenti, oltre alla Provincia, anche Sviluppo Lavoro Italia, il Comune di Biandronno, Confapi Varese, Confindustria, Uniascom, Confartigianato, Cgil, UIl e l’Università degli Studi dell’Insubria, già impegnata nei mesi scorsi nella stesura di documenti di approfondimento sul tessuto economico locale. Il cuore operativo della nuova intesa sarà un report bimensile sulle crisi in atto e potenziali, che consentirà di individuare in anticipo le filiere e i settori più esposti a difficoltà. Un sistema di allerta tempestiva che permetterà di calibrare politiche attive del lavoro mirate e interventi specifici per sostenere l’occupazione ed evitare chiusure o ridimensionamenti aziendali.

TRASFORMARE LE DIFFICOLTÀ IN OPPORTUNITÀ

«Vogliamo trasformare le difficoltà in opportunità di rinnovamento e crescita – ha sottolineato il presidente della Provincia, Marco Magrini – rafforzando la collaborazione tra enti pubblici, imprese e mondo accademico per dare al territorio strumenti adeguati ad affrontare le sfide economiche e sociali del presente e del futuro». Il contributo della Liuc sarà centrato sulle competenze scientifiche e sui progetti di ricerca sviluppati negli anni anche in collaborazione con realtà istituzionali e imprenditoriali. La Camera di Commercio, invece, metterà a disposizione la propria rete di relazioni e la mole di dati raccolti tramite il Registro Imprese, il Sistema Informativo Excelsior e l’indagine Formatching sulle dinamiche occupazionali del territorio. L’accordo conferma l’importanza di un lavoro di squadra territoriale, dove il confronto tra pubblico e privato diventa leva fondamentale per sostenere il sistema produttivo varesino e programmare interventi efficaci per il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali.