Crisi del Gruppo Imprima, mobilitazione a Lonate Pozzolo e Bulgarograsso

Sarà un lunedì di protesta quello del 23 giugno all’esterno dei due stabilimenti del Gruppo Imprima, situati a Lonate Pozzolo e a Bulgarograsso. Le organizzazioni sindacali Filctem CGIL e Femca CISL, insieme alle RSU dei due siti produttivi, hanno convocato due presidi sindacali tra le ore 13 e le ore 17.

La mobilitazione nasce per denunciare la grave situazione in cui versa l’azienda tessile e in particolare la mancanza del pagamento degli stipendi e l’assenza di risposte chiare e concrete da parte della proprietà e della direzione. Sempre lunedì 23 sono previste le assemblee dei lavoratori che si riuniranno tra le 13 e le 14,30 a Lonate Pozzolo e tra le 15,30 e le 17 a Bulgarograsso.

L’iniziativa intende dare voce al disagio e alla preoccupazione di oltre 260 lavoratori, che da settimane vivono nell’incertezza sul presente e sul futuro occupazionale. Le organizzazioni sindacali chiedono il pagamento immediato degli stipendi arretrati, garanzie sui livelli occupazionali e un confronto serio con l’azienda per affrontare le criticità attuali.

«Questa forma di protesta – si legge nella comunicazione sindacale – vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su una vertenza che non può più essere ignorata. Serve una risposta concreta e tempestiva ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Imprima».