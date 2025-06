Cronaca di un traguardo: “Così abbiamo vinto la gara di lettura“, i ragazzi delle medie di Cocquio Trevisago raccontano

Si chiama “gara di lettura”, ma in realtà non vuol dire semplicemente leggere dei libri. C’è da capirne il contenuto, ricordarsi i dettagli apparentemente non importanti, esercitare la memoria e la prontezza di spirito… tutte cose che sembrano qualcosa di estremamente scontato, ma non lo sono. L’emozione, infatti, può giocare brutti scherzi.

Il mattino della finalissima, quando abbiamo preso il treno per Gemonio dove dovevamo disputare la seconda prova, fra noi ragazzi della II B della secondaria di Cocquio Trevisago si respirava un pizzico di tensione. Ma andiamo con ordine… A dire il vero, di questa gara ne avevamo già sentito parlare l’anno scorso, quando era stata vinta dai ragazzi dell’attuale terza, anche se non sapevamo bene di cosa si trattasse.

La nostra professoressa Giannini ce ne ha parlato subito, a inizio anno, e abbiamo cominciato a leggere i libri proposti ovvero “Il mistero del London Eye” di Siobhan Dowd, che racconta la storia di Ted, un ragazzo di 12 anni con una forma di autismo, e della sua avventura con la sorella Kat. Durante una visita al London Eye, la gigantesca ruota panoramica di Londra, Ted e Kat si ritrovano coinvolti in un mistero. E poi “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Dino Buzzati, che racconta la storia di un gruppo di orsi che, spinti dalla fame e dalla miseria, invadono la Sicilia. La vicenda segue il loro re, Leonzio, che vuole trovare una vita migliore per il suo popolo. Entrambi i testi sono stati molto apprezzati dalla classe essendo molto scorrevoli e piacevoli da leggere. Il 13 maggio la classe 2^B ha disputato la fase eliminatoria con la classe 2^A della secondaria di Cocquio.

La competizione prevedeva 5 tipi di quiz e, durante l’intera gara, l’atmosfera era pesante. La paura di sbagliare era alta, ma il gruppo è riuscito a farsi forza insieme. Alla fine dello scontro e del conteggio dei punti, ha vinto la classe 2^B passando alla fase finale Il giorno della seconda sfida, il 20 maggio, sotto una pioggia scrosciante, ci siamo recati presso la scuola secondaria di Gemonio dove abbiamo gareggiato contro la 2^A di quella scuola.

La gara è stata ancora più difficile, perché la paura di perdere era ancora più grande, non si volevano sprecare gli sforzi che si erano fatti fino a quel momento e tutti erano pronti ad aiutarsi a vicenda. Alla fine, dopo il conteggio dei punti e la proclamazione della vittoria della 2^b di Cocquio, c’è stato un vero e proprio diluvio di applausi. Abbiamo vinto un libro per ciascuno e un attestato custodito in classe. Per noi alunni è stata una gara importante perché ci ha dimostrato che, collaborando e facendo gruppo, potevamo vincere insieme.

di Angelica Camurani, Rachele Robbiati, Fabio Battaini e tutti i giovani lettori della 2^b di Cocquio Trevisago