Curiosando in città a Busto Arsizio, a piedi e in bicicletta per adulti e famiglie

Riparte sabato 14 giugno la rassegna Curiosando in Città che propone percorsi guidati gratuiti, per adulti e famiglie, per (ri)scoprire alcuni aspetti di Busto Arsizio, tra storia, arte, curiosità e tradizioni.

Cinque gli appuntamenti in programma, progettati e realizzati a cura del Servizio di Didattica Museale e Territoriale, che si svolgeranno nel mese di giugno e luglio. Percorsi speciali da vivere a peidei o in bicicletta, per le vie di Busto Arsizio accompagnati da una guida.

Quest’anno, in occasione dell’Anno Giubilare,ci sarà un omaggio alle Chiese più antiche della città, spazi di fede, ma anche preziosi scrigni di storia e arte, luoghi vitali e rappresentativi della nostra Comunità.

Di seguito il programma.

PERCORDI GUIDATI A PIEDI

Sabato 14 giugno, ore 10 – 11.30

SANTUARIO E BASILICA TRA GIOCHI E SFIDE

Speciale percorso a piedi per famiglie con ragazzi 9 – 13 anni

Facciamo tappa nelle presso il Santuario di Santa Maria (punto di parteza) e la Basilica di San Giovanni Battista per scoprirne storia e curiosità, affrontando piccoli giochi e sfide!

Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata del percorso.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

Sabato 21 giugno

SAN MICHELE E DINTORNI

Percorso di visita guidata in città per adulti

Nel corso di questo itinerario visita alla Chiesa di San Michele, la Chiesa Sant’Anna la Basilica di San Giovanni e il Santuario di Santa Maria.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

PERCORSI GUIDATI IN BICICLETTA

Sabato 28 giugno, ore 9.30-11.30

DA SACCONAGO A BORSANO

Percorso per adulti

Nel corso di questo itinerario visita alla Chiesa di Madonna in Campagna, la Chiesa Vecchia di Sacconago, la Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Borsano e la Chiesa di

Sant’Antonio a Borsano.

Ritrovo: Chiesa di Madonna in Campagna di Sacconago, in via Madonna in Campagna

Iscrizioni a QUESTO LINK.

Sabato 5 luglio, ore 9.30-11.30

4 CHIESE

Percorso per adulti

Nel corso di questo itinerario visita alla Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa di Madonna in Prato, la Chiesa di San Rocco e la Chiesa di San Gregorio.

Ritrovo: Chiesa di San Giuseppe, in viale Stelvio n. 2, a Busto Arsizio.

Iscrizioni a QUESTO LINK.

Sabato 12 luglio, ore 9.30-11.30

3 CHIESE

Percorso per adulti

Nel corso di questo itinerario visita alla Chiesa Santa Croce, Chiesa di Sant’Edoardo e la Chiesa del Sacro Cuore.

Ritrovo: Chiesa di Santa Croce, di piazza don Angelo Volontè, a Busto Arsizio.

Prenotazioni a QUESTO LINK.

Le escursioni in bicicletta lungo le strade cittadine sono dedicate agli adulti, sono adatte a tutti e non sono competitive. È di fondamentale importanza rispettare il Codice della Strada e le indicazioni fornite dagli organizzatori. Ad ogni partecipante sarà consegnato un modulo di “Dichiarazione di esonero responsabilità degli organizzatori” che andrà compilato e firmato prima della partenza.

La mancata consegna del modulo comporta l’impossibilità di partecipare all’itinerario.

I partecipanti dovranno presentarsi al punto di ritrovo indicato nel

programma, muniti della propria bicicletta in buono stato di efficienza, 10 minuti prima dell’orario di partenza.

É consigliato il casco protettivo.

INFORMAZIONI

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare, di DISDIRE la propria prenotazione direttamente dalla piattaforma Eventbrite, per permettere ad altri interessati di iscriversi ai percorsi.

Tutte le visite guidate sono gratuite.

La prenotazione dei percorsi è OBBLIGATORIA per ogni percorso, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per tutto il programma si rimanda al volantino a QUESTO LINK

In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi

Per informazioni contattare la Didattica Museale e Territoriale al numero 0331 390 242

oppure scrivere a didattica@comune.bustoarsizio.va.it.