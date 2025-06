Curling, stock sport e aperitivo: una domenica diversa al palaghiaccio di Varese

Il Varese Summer Curling and Stock va in scena dalle 17,45 di domenica 29 giugno: prima le prove sul ghiaccio, poi l’aperitivo in compagnia

Un evento per scoprire il ghiaccio anche d’estate: domenica 29 giugno, dalle 17,45 alle 19,30, l’Acinque Ice Arena ospita il Varese Summer Curling e Stock, un evento aperto a tutti nella quale sarà possibile provare queste discipline, accompagnando i “test” a un momento di socialità con l’aperitivo.

Il Varese Summer Curling, organizzato dalla Varese Curling del presidente Davide Quilici, rappresenta un’opportunità per valorizzare l’uso della pista ghiacciata anche durante i mesi estivi e promuovere discipline sportive meno conosciute, ma capaci di coinvolgere tutte le età.

La formula della giornata prevede un’introduzione pratica sul ghiaccio, guidata da istruttori qualificati, per provare in sicurezza le tecniche base del curling e dello stock sport, disciplina (di origini bavaresi) affine ma meno nota al grande pubblico. Al termine dell’attività sportiva, i partecipanti potranno godersi un momento di convivialità con un aperitivo incluso nell’iscrizione, pensato per favorire lo scambio e la conoscenza tra partecipanti, in pieno spirito sportivo.

Il ritrovo è fissato direttamente all’Acinque Ice Arena prima delle 17,45, orario di inizio delle attività. L’iscrizione all’evento è obbligatoria e ha un costo di 15 euro. Per partecipare o ricevere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo curlingvarese@gmail.com, chiamare il numero 371 3050744 oppure seguire i social della società (@curlingvarese su Facebook e Instagram).