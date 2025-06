Da 66° a terzo: la rimonta da podio di Alessio Rovera alla 24 Ore di Spa

Pronti-via, subito nelle posizioni di testa. Poi la pinza di un freno che fa i capricci, il rientro ai box, le riparazioni, un intero giro (di oltre 7 chilometri) perso rispetto ai rivali. E da lì in avanti una rimonta durata 22 ore e completata con un terzo gradino del podio che sa di impresa.

Il bello delle corse “endurance” – specie delle più lunghe – è anche questo: rendono possibili recuperi altrimenti impraticabili. E la 24 Ore di Spa-Francorchamps, disputata tra sabato 28 e domenica 29 giugno ha avuto questa valenza per Alessio Rovera, il pilota di Varese che ha chiuso la massacrante prova di durata al terzo posto insieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril.

Il terzetto a bordo della Ferrari 296 del team AF Corse-Francorchamps Motor (auto numero 51) ha vissuto un weekend formidabile. Dopo la riparazione al freno i tre si sono alternati al volante e hanno recuperato terreno a suon di sorpassi; d’altra parte si tratta di piloti di altissimo livello (Pier Guidi e Rovera sono portacolori ufficiali della Ferrari) e con il passare delle ore si sono riportati nel gruppo di testa. Determinante anche il triplo stint notturno del 30enne di Casbeno. Il gioco dei pit stop li ha addirittura fatti salire per qualche giro in testa alla corsa, ma (ovviamente) poi è toccato alla 51 fermarsi e perdere la posizione.

Alla bandiera a scacchi festa per la Lamborghini del Grasser Racing guidata da Mirko Bortolotti, Luca Englster e Jordan Pepper; seconda piazza per la Porsche di Rutroning Racing con Sven Muller, Patric Niederauser e Alessio Picariello mentre la Ferrari di Rovera e soci ha chiuso la 24 ore con 26″ di ritardo sui vincitori e 8″ sui piazzati. Quinta la BMW con un combattivo Raffaele Marciello mentre l’altro pilota varesino, Felice Jelmini, in gara con una BMW nella categoria Bronze Cup ha concluso in 49a posizione.

«Un terzo posto che ci godiamo molto più del secondo dello scorso anno – spiega Rovera – La gara è iniziata davvero in salita e ho perfino pensato che per noi fosse già tutto finito, considerando di aver perso oltre un giro, l’alto livello del campionato e la severità di questa 24 Ore. È stata durissima, ma il team ha risposto con un gran lavoro di strategia e faccio i complimenti anche ai ragazzi per la bravura mostrata nei pit-stop. Ci hanno sempre permesso di guadagnare qualcosa in termini di posizioni o tempo e noi piloti abbiamo cercato di martellare al massimo in ogni stint. La squadra è rimasta unita e ci abbiamo creduto sempre, per questo il podio di quest’anno resta comunque una bella soddisfazione».