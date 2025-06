Da domenica 21 maggio lavori alla rampa d’accesso A8 di Castellanza in direzione Milano

Cominceranno domenica 22 giugno i lavori per la riqualificazione dell’ingresso autostradale di Castellanza in direzione Milano. I lavori saranno divisi in due fasi:

– dal 22 al 25 giugno (dalle 21 alle 5): saranno chiusi l’accesso di Castellanza all’A/8 in direzione Milano e la corsia di marcia in direzione Rescaldina (nell’ area interessata dalle lavorazioni).

– dal 25 giugno al 27 luglio (tutto il giorno): divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate dalle lavorazioni e chiusura della rampa di ingresso dell’autostrada;

Il traffico sarà deviato sul Sempione, in direzione viale Cadorna dove sarà possibile l’ingresso in autostrada dallo svincolo di Legnano.

Via Lampugnani, da lunedì 23 a venerdì 27 giugno, sarà interessata da lavori sulla rete del gas. La strada sarà chiusa nella corsia di marcia in direzione centro città e percorribile soltanto nella corsia di marcia in direzione corso Sempione. Sono garantite le fermate degli autobus in via Lampugnani e Largo Tosi.

Saranno sostituire anche le barriere antirumore