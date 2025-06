Da Librando a Gallarate un incontro con la scrittrice argentina Veronica Sanchez Viamonte

Da Librando a Gallarate arriva la scrittrice argentina Verónica Sánchez Viamonte, con il suo romanzo “Magdalufi”.

La presentazione si terrà giovedì 26 giugno, alle 18.30, alla libreria di corso Sempione 11.

“Bambina, adolescente, donna. Figlia, nipote, madre: la voce che si racconta nei piccoli frammenti di questo romanzo è una e molteplice allo stesso tempo La protagonista Verónica, cresciuta dai nonni dopo la scomparsa dei genitori durante la dittatura argentina, rievoca momenti di gioco, amore e assenze, dipingendo un quadro intimo e toccante della sua vita”.

“Sullo sfondo l’Argentina dagli anni Settanta a oggi, la dittatura, i desaparecidos, la memoria e l’oblio. Delicato come una parola scritta con un dito su un vetro appannato, Magdalufi di Verónica Sánchez Viamonte ci porta per mano nelle pieghe di una vita, ci consegna piccoli dettagli in cui, molto spesso, i silenzi dicono ben più delle parole”.