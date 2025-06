Da Mauthausen a Cremenaga per raccontare il nonno scampato ai lager: il viaggio della memoria diventa un film

Oltre 800 chilometri a piedi, 45 giorni di viaggio zaino in spalla, dal campo di concentramento di Mauthausen fino a Cremenaga, in provincia di Varese. È il pellegrinaggio compiuto dallo scrittore Fabio Andina per ricordare il nonno Giuseppe Vaglio, sopravvissuto alla deportazione e tornato a casa nell’estate del 1945.

A ottant’anni da quella liberazione, Andina ha scelto di ripercorrere simbolicamente quel ritorno, in un cammino iniziato il 5 maggio 2025 – giorno della liberazione del lager – e documentato da una troupe cinematografica sotto la regia del regista svizzero Villi Hermann. Il risultato sarà il documentario Da Mauthausen a Cremenaga, prodotto da Imagofilm Lugano in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera, con uscita prevista nella primavera del 2026.

Mercoledì 18 giugno l’ultima tappa del viaggio: da Ganna a Cremenaga, passando per Viconago. I cittadini sono invitati a camminare insieme per un tratto o a unirsi alla cerimonia conclusiva alle ore 19.00 in piazza della chiesa a Cremenaga.

«In quel periodo di Guerra, mio nonno si era inventato passatore: aiutava gli ebrei, i partigiani feriti e i disertori in fuga dalla ferocia nazifascista a mettersi in salvo in Svizzera attraverso il fiume Tresa», spiega l’autore.

«Il 5 maggio 1945, il KZ di Mauthausen fu liberato dagli americani. Il 6 luglio 1945, sedici mesi dopo l’arresto, mio nonno fece ritorno a casa e non raccontò a nessuno quel che gli capitò. »

FABIO ANDINA

È uno scrittore svizzero. Si è laureato in cinema a San Francisco, USA. Vive a Leontica, nelle Alpi ticinesi. Ha esordito nel 2005 con Ballate dal buio (Edizioni Ulivo) e ha pubblicato racconti e romanzi tradotti in più lingue. Con La pozza del Felice (Rubbettino, 2018) ha vinto premi tra cui il Terra Nova e il Gambrinus “Mazzotti”, ottenendo visibilità internazionale. È autore anche di Sei tu, Ticino? e di Sedici mesi (2024), ispirato alla storia del nonno deportato. I suoi libri sono stati tradotti in tedesco, francese e spagnolo e presentati nei principali festival letterari svizzeri e europei.