Da Porlezza ad Agno in 9 ore: la nuotata di Neil Gilson nelle acque del lago Ceresio per la ricerca medica

Ieri mattina, l’atleta britannico Neil Gilson ha portato a termine la traversata a nuoto del lago Ceresio, partendo da Porlezza e arrivando ad Agno, sulla sponda svizzera.

L’impresa, supportata dalla Lake Geneva Swimming Association e dalla Lake Lugano Swimming Association, è stata organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di The Brain Charity e della causa Pans Pandas, in onore del figlio di Gilson e dei bambini affetti da queste condizioni neurologiche rare.

Nonostante il rinvio di un giorno a causa del maltempo, Gilson ha affrontato il lago con coraggio e determinazione, accompagnato da due imbarcazioni di supporto e da un team di volontari. L’impresa ha unito sport, solidarietà e impegno civile in uno scenario naturale mozzafiato.

Neil ha completato la sua nuotata in poco meno di 9 ore, mantenendo un ritmo costante di 3,45 km/h per coprire i 21 km del percorso. Dopo oltre 6 ore di nuoto, aveva appena superato Morcote ed era entrato nel tratto finale verso Agno, dove ha tagliato il traguardo al TCS Camping Lugano. Con questa prestazione, ha migliorato il precedente record di 9 ore e 20 minuti.

«Azioni come questa ci ricordano quanto sia importante dare voce, con determinazione e coraggio, a cause che meritano attenzione – commenta Maurizio Tumbiolo, direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, sul lago per seguire l’impresa – La sensibilizzazione è uno strumento potente: accende riflettori, crea connessioni, rompe il silenzio. È anche grazie a iniziative così autentiche e sentite che possiamo avvicinarci davvero agli obiettivi che ci stanno a cuore. A chi sceglie di mettersi in gioco per gli altri va il mio pieno sostegno. Sono convinto che il cambiamento nasca proprio da gesti come questi, capaci di ispirare e mobilitare».

Nei prossimi due anni, Gilson si è posto l’obiettivo di nuotare in dieci grandi laghi svizzeri per raccogliere fondi e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica. Grazie alle sue precedenti imprese, Pans Pandas UK ha già raccolto 17.920,75 sterline.