Da Santiago alla Via degli Dei passando dai 3 Campanili: a Materia si cammina con il cuore

Questa sera, lunedì 23 giugno, dalle ore 21:00, lo spazio Materia di Sant’Alessandro di Castronno ha ospitato l’evento “Dai campanili agli Appennini a Santiago: i cammini che danno senso alla vita”, un incontro che ha raccolto le testimonianze di cammini ed esperienze personali legate al viaggio a piedi. L’iniziativa, promossa dallo spazio libero di Varesenews, ha saputo coinvolgere un pubblico attento e partecipe, offrendo un ricco dialogo tra percorsi locali – come quelli attorno al lago di Varese e lungo la storica Via degli Dei – e cammini più iconici, fino alla meta di Santiago de Compostela.

A calcare il palco sono stati tre relatori esperti: Ernesto Sommaruga, Samuele Salvia e Liborio Rinaldi, che hanno presentato un viaggio collettivo attraverso emozioni, riflessioni e avventure vissute lungo sentieri antichi e moderni. Le loro esperienze hanno offerto nuovi spunti per chi cerca di riscoprire la dimensione personale e profonda del cammino, incoraggiando la contemplazione e un senso di comunità. Al termine degli interventi, si è instaurato un vivace confronto con il pubblico, tra racconti, domande e consigli per intraprendere cammini anche quotidiani, ma significativi.

Samuele Salvia ha raccontato della sua esperienza sulla Via degli Dei: «Il cammino ha contribuito in modo profondo a cambiarmi la vita. Da informatico mi sono trasformato in travel blogger, e lungo questo percorso ho vissuto esperienze che mi hanno aiutato a prendere decisioni importanti. Proprio da uno di questi cammini è nato il “Bigino della Via degli Dei”, una guida sintetica pensata per offrire supporto pratico a chi desidera prepararsi ad affrontare il trekking ».

Ernesto Sommaruga ha invece detto: «Il titolo “Basta poco” racchiude l’essenza del mio modo di camminare e di vivere. Cammino da trent’anni, raccontando le mie esperienze e osservando come il corpo reagisce alla fatica, al ritmo e alla continuità del viaggio a piedi. Sono felice di essere qui questa sera: Castronno è il mio paese natale e condividere qui questi racconti ha un significato speciale. Il cammino è anche una metafora della vita: basta poco per trovare equilibrio e senso».

Liborio Rinaldi e il suo percorso dei 3 Campanili: «Vivo a Bodio e sono un grande appassionato di cammino, montagna, natura e storia. Ho sempre pensato che la vera meta non sia il punto di arrivo, ma ciò che si scopre lungo il percorso. Per questo ho ideato il “Cammino 3C”, che collega Bodio, Inarzo e Cazzago: un itinerario semplice ma ricco di significato, che invita a riscoprire le bellezze del nostro territorio, quelle che spesso vediamo ogni giorno ma che raramente ci soffermiamo ad apprezzare davvero».