Dal campo alla tavola: a Materia racconti e assaggi di un cibo che unisce

Un’occasione per riflettere sul cibo come strumento di relazione, inclusione e dignità.

Lunedì 30 giugno alle ore 21.00, Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) ospita l’incontro “Un cammino per il cibo giusto. Storie di terre, diritti e condivisione”, in collaborazione con Coop Lombardia.

Protagonisti della serata saranno Frescha, realtà che unisce agricoltura e inclusione sociale, NoCap, attiva nel contrasto al caporalato e nella promozione del lavoro agricolo regolare, e il progetto Riso Quanto, impegnato nella valorizzazione della filiera del riso attraverso pratiche consapevoli e trasparenti.

Un dialogo a più voci che attraversa il gusto del cibo, il valore del lavoro e la ricchezza della diversità, raccontando esperienze che mettono al centro le persone e i territori.

Al termine dell’incontro è prevista una degustazione di prodotti delle filiere raccontate.