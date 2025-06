Dal Sole alla Musica: un weekend di esperienze uniche nel Parco Pineta di Tradate

L’appuntamento è sabato 21 e domenica 22 giugno al Centro didattico scientifico del Parco: :un intero weekend di scoperte e attività per tutte le età, tra picnic scientifici sotto le stelle, laboratori musicali e viaggi tra natura e astronomia

Sabato 21 e domenica 22 giugno, il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate apre le porte per un intero weekend ricco di emozioni, scoperte e attività per tutte le età. Tra picnic scientifici sotto le stelle, laboratori musicali e viaggi tra natura e astronomia, saranno tantissime le esperienze per grandi e piccoli immersi nel fresco e nella bellezza del parco Pineta.

Sabato 21 giugno – Picnic (scientifico) sotto la stella Sole – “Miti e leggende del Sole”

Alle 18.15 si aprono i cancelli per un picnic davvero unico: stesi su un telo nel verde del Parco Pineta, i partecipanti potranno osservare il Sole con strumentazione astronomica e lasciarsi guidare da un affascinante approfondimento scientifico su miti, leggende e scienza legati alla nostra Stella. Un’occasione per mangiare, rilassarsi e imparare sotto il cielo estivo.

Prenotazione obbligatoria sul sito:

www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/330-picnic-scientifico-sotto-la-stella-sole

Domenica 22 giugno – Una giornata al Centro Didattico tra natura, musica e stelle

La domenica è pensata come un percorso completo, dal mattino al pomeriggio, con la possibilità di fermarsi per un picnic. Una giornata per vivere la natura e lasciarsi sorprendere tra letture, scienza e creatività.

Mattina: “Il volo in musica!” – Laboratorio creativo per bambini e famiglie.

Alle 10.30 vi aspetta un laboratorio creativo per bambini tra suoni, ritmo e fantasia! Come suona il volo di una libellula? E quello di un gufo? Guidati dagli educatori del Centro e con la partecipazione speciale della HarpBeat Orchestra, i giovani iscritti al laboratorio ascolteranno, sperimenteranno e trasformeranno il volo degli animali in un viaggio musicale emozionante.

Laboratorio gratuito – prenotazione obbligatoria:

www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/335-laboratorio-didattico-il-volo-in-musica

Pomeriggio: Apertura del Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario

Dalle 15.00 alle 19.00, una domenica piena di esperienze per tutta la famiglia: laboratori, giochi all’aria aperta, percorsi esplorativi e viaggio in EcoPlanetario. Protagonista del giorno: lo spettacolo “Fuoco”, per esplorare l’elemento che ha cambiato la storia dell’uomo e illuminato l’universo. Non mancheranno le attività dedicate alla natura e all’esplorazione del bosco.

Tutte le attività sono gratuite, eccetto l’EcoPlanetario (prenotazione consigliata).

Scopri il programma completo:

www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/328-apertura-del-centro-didattico-scientifico