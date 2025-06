Dalla paella ai talenti locali: a Gallarate torna la Festa della Comunità a Moriggia

Dal 29 giugno al 6 luglio l’oratorio Gesù Divin Lavoratore di Moriggia, a Gallarate, si anima per la 40ª edizione della Festa della Comunità. Un traguardo importante per una manifestazione che, dal 1984, è diventata punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città, grazie al lavoro di decine di volontari.

Si parte con lo spritz (e con il gnocco fritto)

L’inizio è affidato all’“Aperitivando la festa” di domenica 29 giugno, con spritz party, gnocco fritto, salumi e DJ set. Nei giorni successivi si alternano paninoteche, polli allo spiedo, paella (solo su prenotazione) e piatti della tradizione. Sempre attivi anche bar, casette con dolci, pesca di beneficenza e giochi per tutte le età.

Tornei e spettacoli per tutti

Tornano anche i tornei di calcio a 7: mercoledì 2 luglio quello maschile e giovedì 3 quello femminile, entrambi in memoria di Tommaso Chiarello. Spazio anche al “Talentino d’Oro”, una gara tra squadre dell’oratorio estivo in cui bambini e ragazzi si esibiranno in performance artistiche.

La proposta serale si arricchisce con spettacoli comici di rilievo: venerdì 4 luglio sarà ospite Beppe Braida, volto noto di Zelig e Colorado; sabato 5 sarà invece la volta di Pino Campagna, reso celebre dal tormentone “Papi, ci sei? Ce la fai?”.

Due anniversari speciali

L’edizione 2025 celebra anche i 50 anni di ordinazione sacerdotale per padre Giulio Binaghi e don Franco Bonatti, entrambi legati alla parrocchia di Moriggia. Per l’occasione, domenica 6 luglio alle ore 10 si terrà una messa solenne concelebrata anche da altri parroci che hanno segnato la storia della comunità, tra cui don Giuseppe Collini, don Rino Valente e don Luigi Pisoni.

Gran finale con fuochi e lotteria

La chiusura è affidata alla tradizione: domenica sera cena in oratorio, giochi pirotecnici e a seguire l’attesa estrazione della lotteria, con premi come una TV, un robot aspirapolvere, una lavatrice e buoni spesa.

Per tutta la durata della festa, l’accesso all’oratorio è possibile dalle 19.30 e le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo. Il programma completo è consultabile sul sito www.crennamoriggia.it e sulla pagina Facebook “Noi dell’oratorio di Moriggia”.