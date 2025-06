Dalla parrocchia di Parabiago a Vergiate: il primo ministero di Don Riccardo

La Comunità pastorale “S. Giacomo e S. Teresa di Calcutta” in Vergiate ha il suo nuovo Vicario. Si tratta di Riccardo Borsani, uno de novelli preti che la diocesi ha appena assegnato al primo incarico.

Don Riccardo, che arriva dalla parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta a Parabiago, è stato dunque assegnato alla comunita vergiatese che comprende anche composta dalle parrocchie di S. Martino, S. Materno in Cuirone, S. Martino in Cimbro, S. Eusebio V. e M. in Sesona e S. Giorgio in Corgeno, tutte nel comune di Vergiate.

L’Arcivescovo di Milano questa mattina ha celebrato l’Ora Media con gli undici preti novelli della Diocesi ordinati in Duomo lo scorso 7 giugno. Al termine della preghiera, svoltasi nella Cappella arcivescovile, monsignor Delpini ha comunicato ai sacerdoti i nomi delle comunità in cui svolgeranno il loro ministero: cinque si trovano nella città di Milano, due in provincia di Milano, altrettante nelle province di Varese e di Monza-Brianza.