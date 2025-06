Dalle Filippine a Saronno, Edi Cipres premiato tra i migliori infermieri d’Italia

Edilberto (Edi) Cipres ha 37 anni, è originario delle Filippine e ha appena ricevuto un prestigioso riconoscimento: il Nursing Now Italy Award, assegnato ogni anno da CNAI (Consociazione Nazionale Associazione Infermieri) ai migliori infermieri del Bel Paese.

Edi incarna alla perfezione alcune delle caratteristiche che ognuno di noi si aspetta di trovare in un professionista che lavora in corsia (opera nel Pronto Soccorso di Saronno, ndr): è umano, gentile, professionale, molto positivo, aperto al prossimo. Senza dimenticare che lo si può definire un perfetto esempio di integrazione culturale.

“Non mi aspettavo questo riconoscimento! Sono felicissimo”, afferma Edi Cipres, “è stata una gradita testimonianza della fatica e del sacrificio che non solo io, ma tutti gli infermieri vivono quotidianamente. Sono una persona che cerca di lavorare sempre al meglio, per il bene dei pazienti”.

(qui Edi Cipres, in una bella foto sul luogo di lavoro)

“Quando lavoravo in astanteria spesso e volentieri ero una sorta di “punto di riferimento” sia per il malato che per i parenti stessi: oltre alle terapie e alle cure prestate, diventavo anche un po’ il loro confidente, raccoglievo emozioni, domande, dubbi”, continua Edi, “Soprattutto per i familiari: sapere di poter dare loro conforto, durante quei dieci minuti che erano concessi per stare a fianco del proprio caro, non solo come infermiere, ma come persona, mi riempiva di gioia”.

In Italia da quasi 14 anni, Edi ha iniziato a lavorare come infermiere durante la Pandemia (precedentemente prestava servizio in un ospedale di Amburgo). Nonostante le differenti condizioni economiche, ha deciso di tornare in Italia: “Perché qui mi sento a casa. Amo il cibo, la cultura e l’atmosfera che si vive tutti i giorni”.

Il suo impegno costante, decisivo e altruistico – caratteristiche che gli hanno permesso di ottenere questo premio prestigioso – danno un indiscusso lustro anche alla nostra Azienda, in particolare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno.