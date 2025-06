Dario Sgarbi FdI: “Il Comune impieghi gli oltre 2,6 milioni dei ristorni per fare gli interventi urgenti”

Il presidente della sezione di Luino di Fratelli d’Italia Dario Sgarbi interviene sui ristorni in arrivo all’amministrazione: «Apprendo con piacere che al Comune di Luino spettano ben 2.663.636 di euro di cui circa 1,900.000 euro dovranno affluire in spese in conto capitale (cioè per opere pubbliche , strade ecc) e il rimanente in conto spese ordinarie (spese per il funzionamento dell’Ente).

A questo punto mi auguro e auspico che l’attuale amministrazione provveda in modo sensato e oculato ad intervenire al più presto su tutte quelle opere fin qui tenute in sospeso o addirittura non considerate. E’ vero che spetta all’Amministrazione Comunale in carica fare delle scelte ma che allo stato attuale considero abbastanza latenti. Affermo ciò in considerazione che ad ogni richiesta/mozione presentata in consiglio dalle minoranze veniva risposto: “ci stiamo pensando, provvederemo, è allo studio”.

Ebbene credo, come tanti altri Luinesi, che sia ora che il Comune di Luino veda le strade asfaltate, veda il Lungo Lago rifiorire e non lasciato a deperire, gli sfalci fatti e non lasciati come dei grossi cespugli, veda al più presto Villa Hussy e il suo parco recuperato e valorizzato, veda il recupero del cinema /teatro Sociale e mi fermo qui perché sarebbero troppe le voci da elencare.

La mia non vuole essere una critica o una presa di posizione ma semplicemente un supporto e auspico che questa amministrazione prenda in considerazione anche le cose importanti di cui questo Comune è sempre stato fiero e orgoglioso»