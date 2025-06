Decreto sicurezza una minaccia per le libertà democratiche? Incontro alle Acli di Varese

Un decreto pensato per rafforzare la sicurezza può trasformarsi in una minaccia per le libertà democratiche?

È questa la domanda al centro dell’incontro pubblico promosso dalle ACLI provinciali di Varese, in programma mercoledì 2 luglio alle ore 20.45, dal titolo:

“Decreto Sicurezza: sicurezza o criminalizzazione del dissenso?”

A guidare la riflessione sarà Marco Lacchin, avvocato del Foro di Varese. Modera l’incontro Filippo Cardaci, presidente delle ACLI provinciali di Varese.

L’appuntamento si svolgerà in modalità mista:

– in presenza presso la sede ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese;

– e online sulla piattaforma Zoom (chi desidera collegarsi può scrivere all’indirizzo aclivarese2@gmail.com per ricevere il link di accesso).

L’iniziativa è aperta a tutti e nasce dalla volontà di offrire uno spazio di confronto su un tema che tocca i diritti civili, il diritto al dissenso e la partecipazione attiva nella vita democratica.