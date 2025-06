Df-Lab incanta Casciago: a Villa Castelbarco una sfilata di moda sostenibile e artistica

Gli abiti di Df-Lab sono stati protagonisti di una sfilata applaudita all’interno dello scenario elegante di Villa Castelbarco, a Casciago, in occasione dell’evento culturale “Note d’Arte”. Le creazioni hanno suscitato particolare apprezzamento per l’originalità delle proposte e per il forte messaggio ambientale che le accompagna.

Df-Lab si distingue per la realizzazione di abiti unici, confezionati con tessuti pregiati provenienti da rimanenze di altre aziende. Nessun materiale viene sprecato: anche i ritagli più piccoli vengono trasformati in elementi creativi, dando vita a capi esclusivi, difficilmente replicabili. Il risultato è un guardaroba sostenibile, autentico e profondamente radicato nei principi del riutilizzo consapevole.

Il laboratorio si oppone infatti alla logica della fast fashion, promuovendo una moda etica e responsabile. Un impegno che si traduce in una produzione a basso impatto ambientale, in linea con la celebre esortazione di Vivienne Westwood: “Compra meno, scegli meglio”.

Moda come arte e libertà espressiva

Alla guida del progetto c’è Daniela Fauro, mente creativa di Df-Lab, la cui personalità eclettica e curiosità per le arti si riflettono in collezioni oniriche, teatrali, fuori dagli schemi. I capi firmati Df-Lab sono liberi da pregiudizi estetici, pensati per stupire e non passare inosservati, frutto di una visione che mescola arte, ricerca e sostenibilità.

Accanto a Daniela si sta formando uno staff poliedrico e motivato, impegnato nel portare avanti e ampliare un progetto di moda che punta non solo allo stile, ma anche a valori concreti di rispetto ambientale e culturale.