Di corsa attorno al lago di Varese: domenica si disputa la “Run for Lake”

Dopo il successo dello scorso anno, torna la Run for Lake Varese, la corsa podistica non competitiva che percorre il suggestivo anello pedonale intorno al lago di Varese. L’evento, organizzato da EcoRun Varese, è in programma domenica 29 giugno 2025, in concomitanza con il convegno AQST “Il lago che vogliamo”, promosso da Regione Lombardia e dedicato al risanamento del lago.

Un weekend di sport per tutti

Grazie alla collaborazione con Ciclovarese, il weekend sportivo si apre già sabato 28 giugno con la Ride for Lake Varese, pedalata per tutti lungo la pista ciclabile. Ritrovo e iscrizioni al lungolago di Gavirate (€ 5 con gadget in omaggio e premio al gruppo più numeroso) e partenza alle 15.00 in direzione Biandronno, per 28 km totali. Il percorso prevede due soste culturali di grande fascino: le Ghiacciaie di Cazzago Brabbia col vicino lavatoio, recentemente sistemato, e il Chiostro di Voltorre, con visita dell’antico complesso monastico.

Novità per i runner

La seconda edizione della Run for Lake Varese della domenica mattina introduce una novità: pur rimanendo una corsa non competitiva, sarà cronometrata, offrendo ai partecipanti un riferimento concreto sulle proprie performance.

Le iscrizioni online su Endu.net si chiudono oggi, giovedì 26 giugno, ma sarà possibile registrarsi sul posto sabato pomeriggio dalle 15.00 e domenica mattina a partire dalle ore 7:30 presso il gazebo di EcoRun Varese sul lungolago di Gavirate. La quota di iscrizione è di € 5,00 a runner (€ 15,00 per la staffetta) e comprende maglietta, pettorale, cronometraggio e ristori.

Sono state potenziate le postazioni di ristoro intermedie per il benessere di chi corre in un clima che si profila piuttosto caldo: Groppello (4° km), Azzate (13° km) e Biandronno (25° km) offriranno acqua e sali per una rapida reidratazione. Mentre ai cambi staffetta di Schiranna (9° km) e Cazzago (19° km) e nell’area di arrivo sul Lido di Gavirate (28° km) ci sarà anche frutta fresca per il reintegro di vitamine.

Due modalità di partecipazione

È possibile scegliere tra la formula individuale (giro completo del lago di 27,5 km in senso orario, direzione Schiranna) e la formula a staffetta (maschile, femminile o mista) di tre frazioni, ciascuna di circa 9 km, per condividere l’esperienza con gli amici.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni e chi affronta da solo il giro completo dovrà esibire il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

La partenza è fissata per le ore 9:00 dal lungolago di Gavirate. Le premiazioni si terranno alle ore 12:00 per i primi classificati delle varie categorie e per il gruppo più numeroso. Un servizio di due bus navetta assicurerà il collegamento tra partenza e arrivo, e tra le due postazioni di cambio staffetta (Schiranna e Cazzago Brabbia).

Piccoli atleti in pista!

Dopo la gara degli adulti partirà alle 9.30 la KidsRUN for Lake Varese, una corsa dedicata ai bambini tra i 6 e i 12 anni, per avvicinarli al mondo dello sport in un ambiente sicuro e divertente! L’iniziativa è gratuita e le iscrizioni si raccolgono sul posto sabato pomeriggio e domenica mattina sempre al gazebo di EcoRun Varese.

Un evento sostenuto dal territorio

La manifestazione si svolge sotto l’egida di Regione Lombardia, con il patrocinio di Provincia e Comune di Varese e dei comuni rivieraschi coinvolti, che confermano il loro impegno nella promozione di iniziative sportive e ambientali. Fondamentale il contributo di Acinque, già sponsor di EcoRun Varese, sempre favorevole agli eventi che puntano alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Il supporto organizzativo è garantito da volontari e da associazioni partner, tra cui la Proloco di Gavirate, l’associazione Ballafon e i radioamatori di ARI. Il Centro Gulliver Varese coinvolgerà nella corsa un buon numero di ospiti e di educatori e gli amici di Radio Village Network animeranno la mattinata sportiva.

Un’occasione di sport, natura e comunità

EcoRun Varese conferma con questa iniziativa il proprio impegno volto a promuovere l’attività sportiva all’aria aperta, rafforzare il tessuto sociale, offrire opportunità di incontro e di riflessione condivise su un futuro più sostenibile e, nel caso specifico, a sensibilizzare sulle attività di tutela e miglioramento ambientale del lago, anche grazie alla collaborazione con la Rete Lago Varese e Comabbio di cui fa parte e che sarà presente con il proprio stand insieme alle altre associazioni consorziate.

ISCRIZIONI su ENDU.NET (chiusura giovedì 26 giugno ore 24:00) al link https://www.endu.net/it/events/run-for-lake-varese/

Per INFORMAZIONI: info@ecorunvarese.it