Diciotto stagioni in rossoblù: capitan Corno rinnova con la Caronnese

La Caronnese riparte dalle sue fondamenta più solide. Prima ancora di ufficializzare nuovi innesti e acquisti per la stagione alle porte, la società ha confermato la presenza di un punto fermo, una vera e propria bandiera del club: Federico Corno, capitano e trequartista, sarà ancora il faro della formazione guidata da Mister Ferri.

Corno, che si appresta a vivere la diciottesima stagione consecutiva con la maglia della Caronnese, rappresenta oggi un simbolo di continuità, professionalità e identità sportiva. Il suo talento mancino, la sua capacità di incidere sulle partite con un gesto tecnico, e il suo atteggiamento sempre corretto dentro e fuori dal campo, lo hanno reso un punto di riferimento per compagni, tecnici, tifosi e giovani del settore giovanile.

Una scelta naturale: “Fatto 30, facciamo 31”

Intervistato dalla società, Corno ha raccontato cosa lo ha spinto a dire ancora una volta sì alla Caronnese:

“È venuto un po’ semplice a dire la verità, come si dice? Fatto 30, facciamo 31. Per me con quello che arriva sono 18 anni alla Caronnese, il mio obiettivo è quello di festeggiare la ‘maturità’ in rossoblù nel migliore dei modi”.

Un traguardo importante, che Corno affronta con lo spirito di chi ha ancora molto da dare, mettendosi a disposizione del collettivo e mirando a un obiettivo chiaro: la promozione.

Una nuova stagione, ambizioni più alte

Il capitano non nasconde la consapevolezza delle sfide che attendono la squadra:

“Ripartiamo da una buona ossatura di base, ma mi preme sottolineare che tutti coloro che faranno parte della squadra devono essere consapevoli che la società sta facendo grandi sforzi e che da questi derivano grandi aspettative nei confronti di chi, come noi, scende in campo. L’asticella si è alzata ulteriormente rispetto allo scorso anno: se nella scorsa stagione l’obiettivo era un piazzamento per i playoff, quest’anno dobbiamo puntare a vincere il nostro girone per salire di categoria”.

Lo spirito del gruppo prima di tutto

Nessuna ambizione personale, ma un forte senso di appartenenza e di responsabilità verso la squadra:

“Non ho obiettivi personali: sono disposto a tenere i miei sogni chiusi nel cassetto per fare in modo che possiamo raggiungere un grande risultato di squadra, ovvero vincere il nostro girone di Eccellenza e salire direttamente in D senza passare dai playoff”.

Con il rinnovo di Federico Corno, la Caronnese si affida ancora una volta al carisma e all’esperienza del suo capitano per costruire un futuro ambizioso e all’altezza delle aspettative. Un nuovo anno, un nuovo capitolo, ma sempre nel segno della fedeltà ai colori rossoblù.