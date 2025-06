Divorzio in casa Obiettivo Saronno, dopo 7 anni Luca Amadio abbandona il gruppo civico

Poche righe di comunicato, scritto congiuntamente, per sancire il divorzio tra la civica Obiettivo Saronno e il consigliere comunale Luca Amadio.

“Dopo sette anni intensi, ricchi di impegno, idee e passione per la città, le strade di Luca Amadio e Obiettivo Saronno si separano per differenti visioni politiche, in maniera condivisa, nel rispetto reciproco e con la certezza che, pur percorrendo strade diverse, entrambe le parti possano continuare a lavorare per il bene di Saronno”.

Un anticipo della crisi che stava maturando è emerso proprio nella fase finale delle recenti elezioni amministrative, quando la lista civica di Novella Ciceroni ha ribadito la volontà di non appoggiare nessuno dei due candidati al ballottaggio, mentre Amadio aveva dichiarato pubblicamente di appoggiare il candidato Rienzo Azzi. Uno strappo che, anche ai meno attenti, aveva fatto presagire gli sviluppi attestati oggi dal comunicato firmato a quattro mani.