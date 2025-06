Domenica 13 luglio a Varese si fa “rumore”: si canta e si balla con i brani di Raffaella Carrà

Non è un docufilm, non è un racconto didascalico. Sarà uno spettacolo di musica, canto e ballo che trascinerà il pubblico nella travolgente atmosfera del concerto di Raffaella Carrà.

L’appuntamento è per il 13 luglio, a Varese. Una location inedita per fare da sfondo all’omaggio alla grande soubrette famosa in tutto il mondo.

“Facciamo rumore!” è il primo di una serie di spettacoli musicali che si terranno al MIV di Varese: protagonisti una band composta da musicisti che hanno collaborato con alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali e la vocalist di Eros Ramazzotti, Cristina Valenti che canterà per un’ora e 45 minuti i brani più celebri della Carrà: « È un omaggio che voglio fare a questa strepitosa artista – spiega Cristina Valenti – Lei rappresenta tanto per me. È la mia musa, la mia ispiratrice. Grazie alle sue canzoni ho superato la malattia. Le devo davvero molto. La ritengo la migliore cantante perchè è un’artista completa e poi è forte, generosa, empatia, determinata ma anche molto sensibile».

Sul palco ci saranno Luca Fraula alla tastiera, Francesca Moradi al basso, Alex Polifrone alla batteria. Accano a Cristina, balleranno Francesca Rossi e Denise Valdèse. Sul grande schermo passeranno le immagini della Carrà che duetterà anche con Cristina Valenti.

Per il MIV sarà l’avvio di una nuova offerta: « Pensiamo che la città abbia bisogno di un luogo versatile dove fare spettacoli più raccolti – spiega Paola Frascaroli responsabile Marketing del MIV – forme di arte alternative al cinema che qui trovano la giusta collocazione con la nostra sala da 300 posti. Abbiamo la prevendita, una biglietteria sempre aperta. Insomma, una serie di servizi collaterali che qualificano un filone diverso da quello del cinema. Abbiamo chiamato questa rassegna “DoreMiv” e proseguiremo il 28 settembre con l’omaggio a Mia Martini, il 26 ottobre con quello a Joni Mitchell per concludere il 23 novembre con i successi di Simon & Garfunkel e il concerto più iconico di sempre quello del 1981 a Central Park».

La scelta di aprire con Raffaella Carrà a luglio non è a caso: « A luglio a Varese ci sarà il “gay Pride” la manifestazione di un mondo affezionato a Raffaella Carrà e alla sua inarrestabile voglia di “fare rumore”. Si canterà, si ballerà in un ambiente fresco e travolgente».

I biglietti sono in vendita sul sito del Miv: « Nel caso ci fossero gruppi di 8/10 persone possono telefonare direttamente al nr 347 2311152 per acquisti a prezzi agevolati – rivela Paola Frascaroli – chi vorrà potrà venire con il “dress code” in linea con la soubrette, potrà indossare la parrucca. Insomma, questo omaggio vuole essere una festa».