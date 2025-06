Dopo sei anni torna la festa della Croce Rossa a Casorate Sempione

Dopo l’ultimo successo dell’estate 2019, la Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate riaccende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi della stagione con un nuovo format: il Red Summer Fest.

L’evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 all’Area Feste di Casorate Sempione (Via Roma 100): un weekend esplosivo tra musica, street food, attività per tutte le età e momenti dedicati al benessere. Tutto a ingresso libero.

Una festa per tutti, dai più piccoli ai nottambuli

Immersa nel verde, le due giornate si presentano come un concentrato di energia e condivisione. Il programma è pensato per offrire una varietà di attività: animazione con gonfiabile, gioco dell’oca gigante, truccabimbi, Supereroi dell’Associazione Mati ODV, senza dimenticare l’intramontabile “Ambulanza dei Pupazzi”, torneo di beach volley e LoveRed.

Il sabato sera si accende con lo Spritz Party, animato dai ritmi coinvolgenti dei Black Legend, un DJ set che promette di far ballare anche i più timidi.

Domenica sarà invece il momento di DJ Niko, volontario con la passione per la musica, e del concerto serale dei Balcon Band, che chiuderanno il weekend con le loro sonorità folk rock dal sapore tutto italiano.

Red Summer Fest: cibo da festa, cuore da volontari

Tra un ballo e una risata, non mancheranno le delizie del ricco stand gastronomico, dove i volontari, con il supporto dell’associazione samaratese Amici del Buon Umore, cucineranno piatti per ogni palato: dai panini con salamella e porchetta ai tomini grigliati, passando per la pasta all’amatriciana, piatti vegetariani, menù baby-friendly e dolci freschezze come anguria e gelati. Il tutto sarà accompagnato da birra e bibite ghiacciate al chiringuito sempre attivo. Sarà possibile anche prenotare tavoli e consultare il menù tramite QR code.

Benessere e sostenibilità: l’anima green della festa a Casorate Sempione

La Red Summer Fest 2025 non si ferma all’intrattenimento. Sabato pomeriggio sarà possibile partecipare a due lezioni di Pound Fitness, un’esperienza dinamica che unisce ritmo e sport.

Domenica pomeriggio, spazio alla tranquillità interiore con una sessione di meditazione consapevole aperta a tutti. Basterà portare un tappetino o un telo.

Sempre domenica, i riflettori si accenderanno sull’Isola Energetica “ALI e pedALI”, un’attività educativa e interattiva pensata per bambini e ragazzi, dove pedalando si impara a generare energia e riflettere sul tema del risparmio energetico.

Tutti i dettagli, aggiornamenti in tempo reale e anteprime esclusive saranno disponibili sui canali social ufficiali:

Instagram: @crigallarate Facebook: CRI Gallarate

Appuntamento a Casorate Sempione il 28 e 29 giugno: portate con voi amici, famiglia e tanta voglia di stare bene insieme.

Per prenotazioni tavoli, lezioni di fitness, meditazione consapevole, torneo di beach volley: 340 2620315 o tramite QR code disponibile sui materiali promozionali.