Dopo tante conferme, ecco l’allenatore: Ivan Del Prato nuovo mister della Castellanzese

Non certo una sorpresa, ma dopo le tanti voci, ecco la conferma: Ivan Del Prato è il nuovo allenatore della Castellanzese (foto Aldo Massarutto). Sarà così il tecnico bergamasco a prendere l’eredità di Amedeo Mangone, che ha chiuso in maniera positiva – con una salvezza che non era così scontata – l’annata 2024-2025.

Del Prato è un profilo di grande esperienza e che arriva da quattro anni alla guida della Virtus CiseranoBergamo, formazione bergamasca che nell’ultima annata si è salvata ai playout ai danni del Caravaggio.

«Inizio questa nuova esperienza con tanto entusiasmo – sono le prime parole del nuovo allenatore raccolte dall’ufficio stampa neroverde -; quando ho ricevuto la chiamata da parte del direttore Asmini sono rimasto molto contento. Conosco abbastanza bene la Castellanzese in quanto l’ho affrontata diverse volte e ho potuto vedere che è una società molto seria. Ci siamo piaciuti a vicenda ed eccoci pronti a iniziare assieme. Vogliamo fare un campionato tranquillo raggiungendo il prima possibile la salvezza, assieme alle tante riconferme e ai nuovi giocatori che arriveranno. Dovremo essere bravi a iniziare bene e a dare continuità, e speriamo di portare più gente possibile allo stadio».

L’annuncio di Del Prato arriva dopo una lunga lista di conferme nella squadra, con il nuovo tecnico che si troverà così un gruppo che già si conosce. Oltre ai veterani Mario Chessa, Andrea Gritti e Roberto Colombo (leggi qui), vestiranno la maglia neroverde nella prossima stagione anche i centrocampisti Eros Castelletto, Mattia Lacchini e Abdalaye Fall e i difensori Andrea Robbiati e Lorenzo Rusconi. In quota under ci saranno il classe 2006 Riccardo Fiorella e il 2007 Federico Selmo.

IL COMUNICATO:

La U.S.D. Castellanzese 1921 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Ivan Del Prato.

Nato a Seriate, in provincia di Bergamo, il 19 Luglio 1968, dopo aver giocato nel ruolo di centrocampista vestendo le maglie di Stezzanese, Orceana, Darfo Boario, Albinese, AlbinoLeffe, Pisa, Mantova e USO Calcio, inizia la carriera da allenatore nel 2008 proprio sulla panchina dell’USO Calcio.

Allenatore esperto e grande conoscitore della categoria, negli ultimi anni ha allenato il Brusaporto per una stagione prima di guidare per un quadriennio la Virtus CiseranoBergamo.

La società neroverde rivolge i migliori auguri di buon lavoro a Ivan Del Prato.