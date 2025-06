Dove, quando e come si rema: la guida semplice per seguire la Coppa del Mondo di Varese

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, il bacino della Schiranna – sul lago di Varese – ospita per l’ennesima volta un evento internazionale di canottaggio, una tappa della coppa del mondo organizzata da World Rowing, la federazione mondiale di questo sport (l’equivalente della FIFA nel calcio). Per chi vuole seguire – dal vivo o nei resoconti di VareseNews – l’evento abbiamo preparato una serie di piccole informazioni utili per non arrivare impreparati.

DI CHE COMPETIZIONE SI TRATTA?

.

È bene ribadirlo: quella di Varese è la prima tappa della Coppa del Mondo 2025. Come nello sci alpino, la Coppa è competizione differente dai Campionati Mondiali che quest’anno si disputeranno a Shangai dal 21 al 28 settembre. Di solito la Coppa si articola su tre diverse tappe; quest’anno invece sono solo due: la prossima sarà a Lucerna, in Svizzera.

COME MI ORIENTO ALLA SCHIRANNA?

L’ingresso al pubblico nell’area di arrivo è gratuito: sarà quindi possibile assistere all’arrivo degli atleti sia guardando direttamente il lago – le corsie si trovano a poche decine di metri dalla riva – sia aiutandosi con gli schermi presenti sul posto. L’area del Parco Zanzi è invece dedicata agli atleti: vi trovano posto le tende delle varie nazionali e altre strutture leggere oltre a quelle di primo soccorso. I parcheggi si trovano sul grande piazzale sterrato (quello di fiera e luna park per intenderci) e nei prati circostanti. La sede della Canottieri è dedicata, tra le altre cose, alla hospitality (sulla terrazza superiore), alla sala stampa e a quella meeting ricavate nella nuova palestra. Davanti al Lido è presente una sorta di villaggio con alcuni stand compresi quelli gastronomici.

IN CHE ORARI SONO PREVISTE LE REGATE?

Venerdì 13 si comincia presto con le batterie previste tra le 8,30 e le 12,40 e tra le 15 e le 16,04. Sabato 14 start alle ore 11 con alcune finali di consolazione (tra chi è rimasto escluso dopo le batterie) fino alle 12,09. Si entra quindi nel vivo con le semifinali (12,16 – 13 e 15,35 – 16,10) e con le finali di pararowing e pesi leggeri (16,21 – 17,55). A chiudere il programma del sabato la storica prima gara ufficiale dell’8 misto. Domenica ci sono sia le finali B (tra chi è rimasto escluso in semifinale) dalle 8,30 alle 9,25 e quindi le finali A senior – le più attese – tra le 10,35 e le 13,23. Anche in questo caso si chiude con gli otto.

CHE TIPI DI IMBARCAZIONI GAREGGIANO?

Nel canottaggio olimpico le imbarcazioni hanno il carrello scorrevole (gli atleti si posizionano su un sedile che scorre avanti e indietro durante l’azione) e contano uno, due, quattro e otto posti. Quando si usa il termine “di coppia” significa che ogni atleta utilizza due remi, altrimenti – un remo ciascuno – si parla di barche “di punta”. Quando è presente un timoniere al numero di atleti si aggiunge il termine “con”; il timoniere – che non rema ma detta il ritmo ai compagni – è sempre presente sull’otto, definita anche la “barca ammiraglia”.

Per identificare la specialità si utilizzano numeri e simboli matematici: 4X è ad esempio il “quattro di coppia”; 2- è il “due senza” (senza timoniere, barca di punta); 8+ è “l’otto”.

QUALI CATEGORIE SONO IMPEGNATE?

A Varese remano atleti di categoria senior, pesi leggeri e paralimpici. I pesi leggeri (i singoli atleti e la somma dell’equipaggio non possono superare determinati pesi) sono rimasti nel programma della Coppa del Mondo ma dopo Parigi 2024 sono stati tolti da quello Olimpico. Le imbarcazioni sono identificate dalla sigla LW (Light Weights, PL in italiano). I senior invece sono tutti gli atleti senza limitazioni di peso: a questo punto possiamo definirli “classe regina” visto che i PL perderanno importanza.

Ci sono poi gli atleti del pararowing, il canottaggio per atleti disabili: le discipline si differenziano per tipologia di disabilità e per numero di atleti su ogni imbarcazione.

QUANTO MISURANO LE GARE?

Ogni gara, di qualsiasi specialità, misura 2mila metri: i rilevamenti cronometrici ufficiali sono effettuati ogni 500 metri (quindi: 500; 1000; 1.500; arrivo). Sul traguardo un sistema di fotofinish garantisce l’ordine ufficiale di arrivo. Ovviamente la durata cronometrica di ogni regata dipende dal numero e dal sesso degli atleti impegnati.

QUAL È LA FORMULA DELL’EVENTO?

Nella maggior parte delle specialità, gli equipaggi devono affrontare tre turni. Si comincia con le batterie, si prosegue con le semifinali e con la finale che comprende al massimo sei imbarcazioni (sei è il numero di corsie allestite sul campo di regata). In alcune specialità – le più sono presenti anche i quarti di finale e quindi si articolano su quattro turni.

DA DOVE PROVENGONO LE SQUADRE?

La Coppa del Mondo è riservata alle squadre nazionali, e cioè a team selezionati dai rispettivi direttori tecnici. L’Italia è affidata da pochi mesi ad Antonio Colamonici, napoletano, ex d.t. della Romania con cui ha conquistato grandi risultati. Colamonici ha sostituito Franco Cattaneo in seguito al cambio ai vertici federali: Davide Tizzano è subentrato come presidente a Giuseppe Abbagnale. A Varese gli azzurri si schierano con ben 31 imbarcazioni (tra barche A e barche B).

Alla Coppa gareggiano squadre da tutti e cinque i continenti: l’Italia è nazionale di fascia alta ma deve fare i conti con vere e proprie “corazzate”. Alle Olimpiadi di Parigi le migliori sono state Olanda, Gran Bretagna, Romania e Nuova Zelanda ma anche USA, Germania, Australia sono formazioni rilevanti. C’è poi la Cina, che non ha grande tradizione ma che – come in altri sport – sta crescendo molto.