Drag Queen e botanica: lo spettacolo “rivoluzionario” ai Giardini Estensi di Varese

Dopo il successo di Milano, Nina’s Drag Queens in collaborazione con Istituto Oikos replica lo spettacolo “Botanica Queer” ai Giardini Estensi di Varese. Una lezione di botanica come non si è mai vista: un’esperienza immersiva e unica di teatro drag, alla scoperta del lato queer della natura.

Demetra, una Drag Queen dalla personalità scintillante, guiderà i partecipanti in un percorso che approfondisce gli aspetti più intriganti delle piante che ci circondano. Organismi variopinti, mutiformi e dal genere fluido, che riflettono la nostra stessa diversità. Conoscerle è uno strumento per aprirci a nuovi punti di vista sul mondo. E per scoprire che, come afferma Demetra in una scena memorabile dello spettacolo, “una Drag Queen e una botanica possono giungere alle stesse conclusioni”.

Quando: domenica 15 giugno alle 15:00 e alle 17:30 (2 turni)

Dove: Giardini Estensi, Varese.

Ritrovo: 20 minuti prima dell’inizio, quindi alle 14:40 e alle 17:10, per ritirare le cuffie.

Durata: 90 minuti

Numero massimo di partecipanti: 35 per ciascuna replica.

Lo spettacolo è gratuito ma occorre registrarsi scrivendo a sorellanza@ninasdragqueens.org

Per saperne di più: https://www.istituto-oikos.org

L’iniziativa fa parte di “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso alle professioni green”, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. STEM-ES offre percorsi formativi innovativi e strumenti di orientamento sulle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a ragazzi e ragazze della Provincia di Varese, con un approccio integrato alla sostenibilità ambientale e alla scoperta delle professioni green. Il progetto è possibile grazie a una rete di partner del territorio varesino: l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria, Idrogea srl, l‘Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese, il Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni”, l’Istituto di Istruzione Superiore Edith Stein di Gavirate e il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Gallarate.

Istituto Oikos è un’organizzazione non profit che opera in Italia e nel sud del mondo per la tutela della biodiversità e la promozione di forme di sviluppo sostenibile. Dal 1996 ad oggi ha ideato e realizzato più di 400 progetti in Italia e in diciassette paesi distribuiti tra Europa, Asia, Africa e America Latina.