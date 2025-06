Due giorni di regate tricolori a Gavirate: ci sono i campionati italiani giovanili

A pochi giorni dalle vogate di Coppa del Mondo, il Lago di Varese ospita una nuova, grande manifestazione remiera. Tra sabato 21 e domenica 22 giugno a Gavirate vanno infatti in scena i Campionati Italiani giovanili delle categorie Under 23, Under 17 ed Esordienti con oltre 1.100 atleti e atlete in gara in rappresentanza di 109 società.

Ben 13 le regioni di provenienza dei club remieri che si affidano alla rodata macchina organizzativa della Canottieri Gavirate, sotto – ovviamente – l’egida federale. Le gare prenderanno il via sabato mattina con le batterie di qualificazione alle ore 9.00, per concludersi alle ore 13.45, riprendere alle ore 15.00 e chiudersi alle ore 16.35 con la disputa delle prime semifinali.

Domenica mattina, alle 8 si riprende con le ultime semifinali in programma, per poi lasciare dalle 9 alle finali per l’assegnazione dei 40 titoli italiani in palio: 13 per la categoria U17 (dalle 9.00 alle 10.48), 24 per gli Under 23 pesanti e pesi leggeri (dalle 10.57 alle 14.24), tre per gli Esordienti (dalle 14.33 alle 14.51).

Grande partecipazione ovviamente nei singoli, con 63 sculler maschili e 54 femminili negli U17, mentre nelle barche multiple si segnalano i 23 equipaggi in gara nel doppio U17 femminile e i 16 nel doppio U23 maschile. Complessivamente, tra batterie, semifinali e finali, saranno 124 le regate che si disputeranno nel weekend, per circa 12 ore di azione remiera.

A livelli di società, la Canottieri Varese è quella con il maggior numero di iscritti, ben 64, seguita a breve distanza dai padroni di casa della Canottieri Gavirate che schiera 56 atleti. Sono invece 33 quelli del Circolo Canottieri Saturnia, terza assoluta e prima al di fuori della Lombardia. Tra gli equipaggi invece Varese precede Gavirate (21 e 20) e Canottieri Firenze, con i toscani che hanno 16 imbarcazioni ai barchini di partenza.