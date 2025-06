Due serate tra buona cucina e birra artigianale: la Poggio Beer Fest conquista Luvinate

Il 5 e 6 luglio l’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del Comune di Luvinate e di ANUU Varese, organizza una nuova edizione della Poggio Beer Fest: due serate all’insegna della convivialità, della buona cucina e dei prodotti del territorio.

Protagonista assoluta sarà la carne di cinghiale, servita in diverse sfiziose varianti:

arrosticini

salamelle

ragù

Il tutto accompagnato da una selezione di birre artigianali, pensate per esaltare i sapori rustici e autentici della tradizione.

Novità della domenica sera: saranno disponibili, su prenotazione, anche i mezzi stinchi di maiale, cotti a puntino per gli amanti della carne più tenera e saporita.

A far ballare il pubblico ci penserà il DJ Paolo Milan, pronto a far scatenare la festa con i suoi dischi in vinile e con musica coinvolgente fino a tarda sera.

L’evento è aperto a tutti, famiglie comprese, e si svolgerà sabato sera e domenica a pranzo e cena

Un’occasione perfetta per stare insieme, valorizzare le tradizioni locali e sostenere il territorio.

Per info

Lorenzo 3472458476

William 3392642043

Associazione Cacciatori del Poggio

L’Associazione Cacciatori del Poggio è nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare il territorio del Parco Campo dei Fiori, valorizzando la cultura venatoria in un’ottica di rispetto dell’ambiente, gestione faunistica responsabile e convivenza con tutte le altre realtà che vivono e amano il bosco.