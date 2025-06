Due spettacoli e un premio sportivo per la Festa della primaria Locatelli di Masnago

Anche quest’anno la scuola primaria Locatelli ha salutato i suoi bambini con due spettacoli: il primo, coordinato e gestito da Martin Stigol, fondatore del centro di produzione teatrale Progetto Zattera, e il secondo seguito invece da Alessia Ferrari di Solevoci, associazione impegnata nella valorizzazione della musica corale, e dalle insegnanti.

L’oratorio di Masnago, portando avanti un ormai consolidato rapporto di collaborazione tra gli enti educativi, per una più completa ed equilibrata formazione dei ragazzi, ha offerto i propri spazi a questi eventi.

Gli spettacoli

Lo spettacolo “Il teatro bussa alla porta” ha visto saggi in cui sono state reinterpretate in chiave creativa le favole classiche di Biancaneve, del Brutto Anatroccolo, dei Musicanti di Brema e di Ulisse e Penelope. A seguire il concerto “Viaggio tra i generi musicali” è stata una carrellata di brani suggestivi come la “Danza delle ore”, “Kumbaya”, “Clap and Jump”, “Uptown Funk”, “L’ombelico del mondo”, “Amazing Grace” e “Ai Ninnora”.

“Le attività espressive sono componenti fondamentali nell’educazione perché permettono ai bambini di manifestare ciò che vivono e sentono, di stimolare il pensiero divergente e lo sviluppo armonico, di imparare l’ascolto e l’interazione e di iniziare a coltivare strumenti che offrano chiavi di lettura e di interpretazione della realtà – spiegano le insegnanti – I bambini vengono in tal modo sensibilizzati al gusto della bellezza e aiutati a maturare un rapporto più sereno e cosciente con se stessi e con gli altri”.

Un premio in ricordo di Paolo Tamoni

Durante lo spettacolo di musica si è inoltre ricordato Paolo Talamoni, che è stato un carissimo alunno della scuola primaria Locatelli e che purtroppo è venuto a mancare otto anni fa, in seguito ad una grave malattia, quando aveva quasi diciannove anni.

Per ricordare Paolo, che è stato anche un bravissimo giocatore di basket, è stato istituito il premio Paolo Talamoni, all’interno del quale è stato stato riconosciuto da parte dei compagni attraverso una votazione il talento sportivo di Alessandro Calabrese di classe quinta.

A tale premiazione hanno partecipato i genitori di Paolo Talamoni e Matteo Argenti, un rappresentante dell’associazione Paul’s Friends, la quale anche quest’anno ha organizzato dei tornei di basket che si svolgeranno ai campetti del Campus il 21 ed il 22 giugno, sempre in ricordo di Paolo.

Il ricavato delle vendite di gadget e magliette verrà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli.

Infine, un emozionato saluto agli alinni delle classi quinte, con il lancio del tocco e una cena per tutti i presenti preparata dai rappresentanti dell’Associazione Genitori, che sempre offre il proprio ausilio in vista di una collaborazione che promuova lo sviluppo armonico dei bambini. Uno speciale ringraziamento alla pasticceria di Masnago che ha offerto torte squisite per il dolce.