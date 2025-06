È morto l’uomo caduto in bici a Lonate: è il sindacalista Carlo Pariani

È morto all’ospedale di Busto Arsizio il 72enne caduto in bici sulla discesa verso il “ponte di Oleggio” a Lonate Pozzolo: si tratta di Carlo Pariani, nome noto nel mondo sindacale e sociale di Legnano.

Ex dipendente dell’Alfa Romeo, Pariani è stato tra i fondatori della Cub di Legnano – il combattivo sindacato di base – divenendo un punto di riferimento per il mondo del lavoro. Ha seguito diverse vertenze sul territorio (come quella del centro di ricerca di Nerviano), ha contribuito all’organizzazione sindacale dei lavoratori stranieri, ha curato pubblicazioni che raccontavano “dal basso” il mondo del lavoro, la sua parcellizzazione, la disgregazione dei diritti ma anche la lotta dei lavoratori autorganizzati, nello spirito del sindacato di base. Da ex lavoratore Alfa, ha continuato a seguire l’industria dell’auto e le vicende Fiat-Stellantis.

L’uomo ha probabilmente avuto un malore durante la discesa lungo la Statale 527: uscito di strada, ha subìto un violento urto. Soccorso in “codice rosso”, è stato portato in ospedale a Busto Arsizio, ma non c’è stato nulla da fare.

Ancora da ufficializzare la data dei funerali che probabilmente si svolgeranno a Magnago, comune dove abitava.