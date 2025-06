“È ora”: si è aperta la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese

Sono Claudio Colombo, Marisa Schena, Francesco e Alessia Rota i primi abbonati della stagione 2025-2026 della Pallacanestro Varese. I quattro tifosi, insieme a diversi altri appassionati biancorossi, hanno sfidato il caldo di lunedì 16 giugno per presentarsi per primi alla cassa e assicurarsi la tessera stagionale, conquistando così simbolicamente il titolo di “primi tifosi” del nuovo anno sportivo.

La campagna abbonamenti è partita ufficialmente con la conferma dei prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione e la reintroduzione della tessera fisica per chi preferisce un supporto concreto a quello digitale. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, come dimostrano i volti sorridenti dei primi in fila, testimoniando un legame forte e fedele con la squadra biancorossa.