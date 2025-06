È tempo di Palio dei Castelli, a Castiglione Olona tornano il corteo storico e la corsa delle botti

Dal 4 al 13 luglio torna a Castiglione Olona il Palio dei Castelli.

IL PAESE GIÀ IN FERMENTO

Questa è l’informazione ufficiale. La verità è che, già da più di un mese, per le strade del paese della Valle Olona l’atmosfera del Palio si è già pian piano intrufolata e, ovunque ci si muova, si avverte la magia della competizione in arrivo.

Lo si nota dalle decorazioni appese un po’ ovunque – negli edifici pubblici e per le case – lo si sente per le strade, alla sera, quando i bottari si esercitano per la corsa delle botti, bloccando momentaneamente il traffico intorno al Castello di Monteruzzo, ma strappando sempre un sorriso agli automobilisti che guardano le squadre allenarsi, tutte assieme, all’insegna dell’amicizia e della sportività.

Dopo di loro, passano i ragazzini che si fronteggeranno nella Corsa dei cerchi : gara importantissima, che come ogni anno decreterà la griglia di partenza del Palio.

E sono sempre le nuove generazioni ad aver portato nelle case lo spirito della manifestazione, con i lavori realizzati nelle scuole del territorio dedicati alla tradizione: i disegni realizzati dai ragazzi della seconda media dell’ I.C. Branda Castiglioniche hanno stupito il sindaco Frigeri, il vicesindaco Guerra e l’intera Amministrazione.

Perché il Palio dei Castelli non è soltanto una manifestazione che ha una data di inizio e una di fine, ma viene “vissuto” dall’intero paese con fermento e passione.

E lo si impara ad amare fin da piccoli, grazie all’adrenalina da competizione trasmessa di padre in figlio come patrimonio genetico di questa “Isola di Toscana in Lombardia“, ma anche grazie al lavoro fatto dall’instancabile Pro loco che, supportata dall’Amministrazione comunale, raggiunge gli studenti nelle scuole per raccontare cosa rappresenti il Palio per la comunità, oltre che per invitarli a cimentarsi nella Corsa dei cerchi per il proprio rione.

Falcetta, Madonna in Campagna, Somadeo, Gornate, Ciapa, Centro Storico, Filisera e Careno sono dunque pronti a darsi battaglia.

PALIO DEI CASTELLI: IL RICCO PROGRAMMA

Dal 4 al 13 luglio arte, musica, teatro, concerti, spettacoli, enogastronomia, sport storici, tornei, sfilate in costume: un’offerta culturale straordinaria, pronta ad incontrare le richieste di un pubblico che si fa ogni anno sempre più vasto.

Il castello di Monteruzzo sarà teatro degli eventi più importanti, a partire dalla serata di venerdì 4 luglio con “Palio a tutta birra”, accompagnata dalla musica dei “Cadregas” gruppo varesino nato per promuovere la canzone popolare lombarda.

Sabato 5 luglio, l’inaugurazione di questa XLVIII edizione, alle 21:00, in Collegiata, con la benedizione del Palio: un breve, ma intenso momento alle sorgenti della nostra Città, dove riposa il suo fondatore, Branda Castiglioni.

Sarà l’occasione in cui verrà “svelato” il nuovo pallium, dipinto dall’artista Francesca Esposito, castiglionese d’adozione, e dedicato al tema storico prescelto che ricorda il rapimento del Cardinal Branda, avvenuto a Borgo San Donnino nel 1410, per ordine del marchese Orlando Pallavicino. Per non mancare a questo preludio, sarà possibile cenare sia prima che dopo, allo stand gastronomico del Monteruzzo, dove si esibiranno anche “I nuovi eroi” cover band italiana.

Domenica 6 luglio, appuntamento alle 16:30 nella piazza del Borgo Antico, per la giornata dedicata ai più giovani, con la “Corsa dei cerchi”: dopo il corteggio storico verso il Monteruzzo e la cerimonia di investitura del Capitano del Palio, si terrà la competizione tra i ragazzi degli otto rioni cittadini, che determinerà la griglia di partenza per la corsa delle botti. A seguire, si potrà cenare al Monteruzzo, allietati dalla musica dei “Toonite Show”.

Nel primo fine settimana, il pomeriggio di sabato 5 e domenica 6 luglio, si terrà anche il “Torneo del leone d’argento”, realizzato dalla Sala d’Arme i Magli d’Acciaio, che nel contesto di un accampamento medioevale installato presso il Castello di Monteruzzo, vedrà sfidarsi abilissimi atleti, in duelli di scherma storica, per le categorie “leggeri” e “pesanti”.

Venerdì 11 luglio alle ore 18:00, la manifestazione riparte dalla Collegiata, con una visita al Museo dedicata a “La moda negli affreschi di Masolino”: ci prepareremo alla grande sfilata storica ritrovando i costumi del Palio negli affreschi. La prenotazione è obbligatoria a didattica@museocollegiata.it Quindi, al Monteruzzo si potrà cenare e visitare il mercatino medievale, prima di ascoltare “Aceituna” e il “DJ Set Divinluks & Friends”.

I giochi storici torneranno protagonisti sabato 12 luglio, al Monteruzzo, con l’accampamento medioevale e lo stage di scherma, dalle 19:00. Ma già nel pomeriggio sarà possibile visitare il mercatino medioevale che durerà fino alla serata, quando presso lo stand gastronomico si terrà il concerto di “Pisa & Dos”.

Il gran finale si svolgerà domenica 13 luglio, con il Corteo Storico che partirà alle 17:00 dal Borgo Antico, accompagnato dagli Sbandieratori di Alba Borgo San Lorenzo.

Alle 21:00 saremo nel cuore della festa, con la Corsa delle botti: gli otto rioni si contenderanno l’ambito pallium in una gara sempre ricca di colpi di scena. Con la drammatizzazione del tema storico, a cura del gruppo Teatrale della Pro Loco, “Connessioni Teatro”, culminerà la manifestazione, che terminerà con il grande spettacolo pirotecnico.

«Il successo di cui gode il Palio dei Castelli è la conferma di quanto il patrimonio storico, artistico, paesaggistico di Castiglione Olona non abbia eguali nel nostro territorio di riferimento, così come di una compagine associativa forte e coesa – dichiara Roberto Cristofoletti, Presidente di Pro Loco Castiglione Olona APS – Perciò desidero esprimere tutta la mia riconoscenza al Consiglio di Amministrazione di questa Pro Loco, agli associati, ai volontari, all’Amministrazione Comunale e a tutti i nostri sostenitori».

«Il grazie va a tutti gli sponsor che credono nel progetto del Palio e all’efficacia realizzativa di una squadra così eterogenea. Infine, desidero rivolgere un pensiero alla memoria di Antonio Simonetto, tra i fondatori della Pro Loco e gli ideatori della prima edizione del Palio dei Castelli: grazie alla lungimiranza di persone così entusiaste, da oltre cinquant’anni, questa associazione continua a svolgere il proprio umile ed alto servizio, per i Castiglionesi di oggi e di domani. Vinca il rione più forte: buon Palio a tutti!».