Ecco i dieci prodotti italiani più contraffatti all’estero. Usa in testa nella contraffazione

Oltre due prodotti agroalimentari italiani su tre venduti all’estero sono in realtà contraffatti, privi di qualsiasi legame produttivo con l’Italia. È quanto emerge dai dati diffusi da Coldiretti in occasione della Giornata mondiale contro la contraffazione del 12 giugno. Il fenomeno, noto come italian sounding, ha raggiunto un valore globale di oltre 120 miliardi di euro. Si tratta di un mercato parallelo in forte espansione che coinvolge tutte le principali eccellenze agroalimentari italiane, a partire da quelle a Denominazione di Origine. Le riproduzioni, spesso prive di controlli e qualità certificata, colpiscono soprattutto i Paesi economicamente più sviluppati.

Gli Stati Uniti risultano il mercato principale per la produzione di imitazioni, con un valore che ha superato i 40 miliardi di euro. Secondo Coldiretti Varese, rappresentata dal presidente Pietro Luca Colombo, l’imposizione di dazi sull’agroalimentare italiano potrebbe aggravare ulteriormente la situazione. Un rincaro dei prodotti autentici rischia infatti di spingere i consumatori verso alternative più economiche, alimentando la domanda di prodotti contraffatti. Il fenomeno riguarda praticamente tutti i continenti, dall’Australia al Sud America, fino all’Europa. Le imitazioni spaziano da latticini e salumi a sughi, oli e vini.

La classifica dei prodotti più colpiti dalla contraffazione è guidata dalla Mozzarella, seguita da Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Subito dopo compaiono il Provolone, il Pecorino Romano, i salumi come il San Daniele, la Mortadella, i sughi pronti, il vino, il Pesto e l’olio extravergine di oliva.

La top ten dei cibi italiani più taroccati nel mondo: