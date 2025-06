Energetica 2025, a MalpensaFiere un focus sulla transizione energetica

Uno spazio di dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti, terzo settore e cittadini: la seconda edizione di EnergEtica – forum in programma venerdì 20 giugno, a MalpensaFiere – si pone come un’occasione preziosa per valorizzare il tema dell’efficientamento energetico quale leva strategica per innescare un cambiamento sistemico. Un cambiamento che, per essere efficace, deve coinvolgere territori, comunità ed edifici in un percorso comune verso la sostenibilità.

«Occorre sviluppare al meglio la sinergia tra istituzioni, enti e operatori privati per conseguire risultati significativi sul versante della transizione energetica – spiega il presidente Mauro Vitiello –. Ecco perché, come Camera di Commercio Varese, poniamo questo tema quale asse portante della nostra programmazione, a favore del sistema economico territoriale».

In un solo luogo e in una sola giornata, un’occasione unica per approfondire il tema della transizione energetica declinata su due versanti: la partecipazione alle comunità energetiche e la realizzazione di edifici a basso impatto. Partecipare a Energetica 2025 significa, infatti, mettere nella “cassetta degli attrezzi”, personale e della propria impresa, informazioni, conoscenze tecnico-giuridiche, suggerimenti operativi. E inoltre, possibili partnership, opportunità di finanziamento, esperienze a cui ispirarsi per capire come la sostenibilità possa diventare un mezzo per essere competitivi.

Il forum sarà un susseguirsi di incontri, con focus su due ambiti complementari e altrettanto strategici.

Il primo momento, a cura di Camera di Commercio Varese, si svolgerà al mattino, tra le 10 e le 13, quando si parlerà delle “Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): perché crederci e come farle crescere”. Il tema dell’autoconsumo collettivo e appunto delle CER verrà analizzato quale processo innovativo di diffusione di una cultura energetica partecipativa e della gestione condivisa dell’energia stessa. Grazie a esperti di rilievo, si illustreranno modelli, strumenti e incentivi per installare fotovoltaico e condividere vantaggiosamente l’energia. Questo anche alla luce dell’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto del 40% del PNRR. Incentivo destinato a privati, enti e condomini, situati in Comuni con meno di 50mila abitanti, per chi aderisca a una CER.

Al pomeriggio, con avvio alle 14, seguirà un incontro, a cura di ANCE Varese, intitolato “Decarbonizzare l’edilizia: dalla visione pionieristica di CasaClima alla nuova Direttiva europea”: l’occasione di riflettere sull’importanza di continuare a sviluppare competenze lungo l’intera filiera, con il coinvolgimento di progettisti, imprese e committenti. Un modello che risponde alle nuove esigenze abitative: non esclusivamente risparmio energetico, ma anche qualità della vita, salubrità, comfort, integrazione sociale e accessibilità economica degli interventi.

«La seconda edizione di EnergEtica – sottolinea il Presidente di ANCE Varese, Massimo Colombo – vuole quindi anche essere un’occasione per concretizzare le idee, favorendo il fattivo sviluppo di progettualità sul nostro territorio. Un momento rivolto, in particolare, ad approfondire le caratteristiche che dovrebbero avere gli edifici all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili per un loro corretto equilibrio: immobili altamente performanti che possano svolgere il ruolo di soggetti produttori oppure utilizzatori, ma con un bassissimo fabbisogno energetico».

Il forum è organizzato da Camera di Commercio Varese con ANCE Varese e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Varese e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese. Sono previsti crediti formativi per i presenti, alla luce delle indicazioni fornite dai singoli Ordini o Collegi.

La partecipazione è gratuita: il programma della giornata, con il form di iscrizione, è online sul sito di www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.