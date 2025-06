Erogatori di acqua fresca e “casetta” alla Schiranna: Lereti affianca la Coppa del Mondo

Il Gruppo Acinque, che vede nello sport un motore di socialità e di promozione del territorio, supporta su diversi piani la Coppa del mondo di canottaggio, che si terrà dal 13 al 15 giugno sul lago di Varese. Un evento di livello internazionale, che oltre allo spessore di carattere agonistico, propone i valori del territorio e la sua capacità di iniziativa e servizio.

La città, in cui confluiranno centinaia di atleti da tutto il mondo, è ormai a tutti gli effetti un tempio del canottaggio, avendo ospitato negli anni alcune tappe di Coppa del mondo, i mondiali giovanili, le qualificazioni olimpiche e paralimpiche e i Campionati europei assoluti.

Un momento di grande sport, ma anche di valorizzazione del territorio, delle sue bellezze e delle sue risorse. Come l’acqua, che sarà grande protagonista della manifestazione remiera sia in termini di paesaggio sia di risorsa. La collaborazione della multiutility con il Comitato organizzatore prevede, fra l’altro, da parte di Lereti, società di distribuzione del gruppo, l’installazione di due erogatori per la distribuzione di acqua (refrigerata, naturale e frizzante) presso l’area destinata agli atleti, all’interno del parco Luigi Zanzi, in corrispondenza dell’ingresso da via Prati, con l’obiettivo di sostenerli nei loro sforzi sportivi con una risorsa idrica di altissima qualità.

Sarà inoltre messa a disposizione una casetta dell’acqua anche presso l’area riservata al pubblico, in corrispondenza dell’ingresso di via Canottieri, con il fine di promuovere tra i cittadini la riduzione dell’utilizzo di plastica e quindi di rifiuti, anche durante le manifestazioni cittadine.

Nelle province di Como e Varese, l’azienda gestisce una rete di 1.687 chilometri. Garantendo l’erogazione dell’acqua a circa 84.000 clienti, assicurando un servizio di qualità. La società investe in maniera sistematica per mantenere efficienti le reti, garantendo continuità e qualità di prestazione.

Lereti gestisce tre importanti impianti di approvvigionamento idrico situati nelle aree di Como e Varese. L’impianto di potabilizzazione del Baradello, a Como, capta acqua direttamente dal Lario e, attraverso avanzati processi di potabilizzazione, la distribuisce nelle case dei cittadini. L’acquedotto di Luvinate, a Varese, preleva acqua dalle sorgenti del massiccio del Campo dei Fiori, mentre l’acquedotto della Valle della Breva, anch’esso a Varese, sfrutta cinque sorgenti e sei pozzi che soddisfano fino al 50% del fabbisogno idrico della città prealpina.

Nella provincia di Varese, Lereti gestisce gli acquedotti di Arcisate, Azzate, Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Comerio, Cunardo, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Germignaga, Inarzo, Induno Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luino, Luvinate, Malnate, Marzio, Monvalle, Morazzone, Maccagno con Pino e Veddasca, Sangiano, Varese.

LA COPPA DEL MONDO SU VARESENEWS

VareseNews è tra i media partner di Varese Rowing, il comitato organizzatore delle regate internazionali della Schiranna. Dopo aver ospitato l’evento dedicato al logo ufficiale progettato dai ragazzi delle scuole e dopo aver mandato in scena un talk show con i grandi campioni varesini, il nostro giornale seguirà le gare con una #direttavn dedicata, che trovate qui sotto. Il liveblog sarà in collaborazione con il ristorante Lombo Cucinieri & Co. di Barasso.