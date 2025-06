Esame di maturità: Tomasi di Lampedusa, Pasolini, Borsellino e Maccioni tra le tracce proposte

Alle 8.30 in punto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la chiave necessaria alle singole scuole per accedere alle tracce scelte per la prova odierna dell’Esame di maturità.

Nemmeno il tempo di stampare i plichi da distribuire agli oltre 500.000 maturandi e sul web già comparivano le prime indiscrezioni per gli argomenti.

Dopo le indiscrezioni, in gran parte confermate, ecco quali sono le tracce proposte per la prova di italiano.

Il Ministero dell’Istruzione ha proposto sette tracce, suddivise in tre tipologie:

Tipologia A – Analisi del testo (2 tracce)

Tipologia B – Testo argomentativo (3 tracce)

Tipologia C – Tema d’attualità (2 tracce)

Tipologia A – Analisi del testo

Traccia A1 (poesia): una composizione da Appendice 1 ne “Dal diario” di Pier Paolo Pasolini

Traccia A2 (prosa): un brano tratto da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Tipologia B – Testo argomentativo

Tre riflessioni basate su testi di saggistica o attualità, che richiedono una produzione argomentativa:

Piers Brendon con un passo su “Gli Anni Trenta”

Riccardo Maccioni, con un brano sul significato della parola “Rispetto

Telmo Pievani, con un testo intitolato “Un quarto d’era”, sul cambiamento e l’evoluzione

Tipologia C – Tema d’attualità

Due proposte per un tema critico-espositivo su questioni contemporanee:

Un estratto da un messaggio del giudice Paolo Borsellino, dal titolo “I giovani, la mia speranza”, che invita alla riflessione sui valori civili.

Un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, dal titolo “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”, che stimola considerazioni sui social e l’impegno civile.