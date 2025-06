Escalation di furti nelle strutture pubbliche di Morazzone, colpito di nuovo l’asilo

Nuovo episodio di furto ai danni della scuola dell’infanzia di Morazzone. Nella notte tra giovedì e venerdì ignoti si sono nuovamente introdotti all’interno dell’asilo, rubando cibo dalla dispensa. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni che colpisce l’asilo (nella foto).

«Purtroppo la notte scorsa sono tornati a farci visita i ladri. Hanno rubato il cibo dalla dispensa e dal freezer. Siamo amareggiati, ma tutto funzionerà regolarmente», dicono i responsabili della scuola.

Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diverse effrazioni e furti in altre strutture pubbliche del paese, tra cui l’oratorio, il campo sportivo e la casetta dell’acqua, che è stata vandalizzata. In molti casi il bottino è stato esiguo: pochi spiccioli oppure, come nel caso dell’asilo, generi alimentari destinati ai bambini.

Il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, ha fornito un quadro dettagliato della situazione: «Si tratta di due episodi distinti. Tra venerdì e sabato scorsi sono entrati sia all’asilo sia al campo sportivo di via Europa, sede dell’Asd Morazzone Calcio. Al campo hanno rubato pochi centesimi dal bar e sottratto poche cose all’asilo. La scorsa notte invece sono tornati all’asilo e hanno rubato generi alimentari per diverse centinaia di euro».

Sono già state acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza, ora al vaglio dei Carabinieri di Carnago. «Potrebbe trattarsi della stessa persona, ma saranno i Carabinieri a stabilirlo», ha aggiunto il primo cittadino

Nei giorni scorsi un altro tentativo di furto ha avuto come obiettivo l’oratorio di Morazzone. In quell’occasione ignoti sono stati messi in fuga da un gruppo di circa cinquanta ragazzi e ragazze delle scuole superiori, affiancati dagli animatori, che stavano partecipando a un’iniziativa di “convivenza” di tre giorni.

«I danni alle strutture sono stati contenuti, ha concluso il sindaco Mazzucchelli, il danno principale è rappresentato dal furto dei generi alimentari. Invitiamo i cittadini alla massima collaborazione: è fondamentale segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti, in modo da poter visionare rapidamente le immagini della videosorveglianza, che si è dimostrata uno strumento efficace».