“Esploratori in cava”: un laboratorio nella natura per i più piccoli a Viggiù

Un’esperienza speciale all’aria aperta: è quella proposta ai bambini per domenica 29 giugno grazie all’iniziativa “Esploratori in cava”, un laboratorio naturalistico organizzato da Naturalis Insubria, con il patrocinio del Comune di Viggiù e in collaborazione con Viggiù 4 Kids.

L’evento si svolgerà dalle 17 alle 19 alla Cava Didattica (ex Giudici), dove i partecipanti potranno cimentarsi in una vera e propria caccia al tesoro geologica, pensata per far scoprire la diversità delle rocce e i segreti del territorio attraverso l’osservazione e il gioco. Un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i più piccoli alla scienza e alla natura, sotto la guida di esperti divulgatori.

L’attività è pensata per bambini dai 5 ai 10 anni. Il punto di ritrovo è fissato al parcheggio della chiesa di San Stefano, in via Parrocchiale 17 a Viggiù (VA). La quota di partecipazione è di 12 euro per ogni bambino, con una tariffa agevolata di 10 euro per ogni fratello iscritto.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@naturalisinsubria.it oppure tramite WhatsApp al numero +39 347 8252947.