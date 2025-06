Espulso nel 2023, ancora in Italia da irregolare. Arrestato, si dichiara perseguitato dal governo cinese

Espulso nel 2023 perché irregolare sul territorio nazionale con ordine di non rientrare in Italia per cinque anni, ma comunque di nuovo nel Bel Paese dove ha richiesto protezione internazionale perché “perseguitato dal governo cinese in quanto appartenente ad un gruppo religioso” ritenuto proibito da Pechino.

Si tratta del movimento “Falun Gong”, noto anche come Falun Dafa, è un movimento religioso fondato e guidato da Li Hongzhi. Diffusosi in Cina nel corso degli anni novanta e poi uscito dai confini dell’Impero celeste. Così il cittadino cinese, classe 1989 che non parla italiano, è finito davanti al giudice monocratico di Varese per l’udienza di convalida. L’uomo, che non ha precedenti penali in Italia, moglie a Prato e un figlio in Cina, era stato originariamente espulso dalla questura di Bologna e di recente fermato dalla polizia di Varese dopo che l’uomo aveva fatto rientro in Italia il 25 novembre 2024.

Propio di recente l’imputato aveva eseguito un accesso all’ufficio immigrazione della questura di Varese dove, emersa la sua condizione di fronte alla legge, è stato arrestato in flagranza di reato. L’arresto è stato convalidato e l’uomo ha a suo carico un ordine del giudice per l’espulsione che verrà comunicato alla questura di Varese come richiesto dalla pm. Al 30 giugno è stata fissata la prossima udienza. L’imputato è stato rimesso in libertà. Al termine dell’udienza l’uomo ha chiesto al tribunale di poter venir aiutato per sanare la sua situazione.