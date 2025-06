Export Varese sotto shock: aerospazio ko, saldo commerciale dimezzato

Non sono buone notizie quelle che arrivano dall’Ufficio studi di Confindustria Varese. Per un distretto industriale che ha nelle esportazioni la voce più importante del suo bilancio – oltre undici miliardi di euro in beni e servizi nel 2024 – i dati elaborati sui flussi Istat di commercio estero, indicano nei primi tre mesi dell’anno un calo del 2,2%, rispetto allo stesso periodo del 2024. Una flessione che deve preoccupare tenendo conto che l’export nello stesso periodo a livello nazionale è cresciuto mediamente del 3,2%.

Il rovescio della medaglia, ovvero le importazioni in crescita, confermano il quadro critico. In provincia di Varese crescono sensibilmente (+11,2%), arrivando a 2,5 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al resto del Paese (+ 6,2%) . Di conseguenza, il saldo commerciale, sebbene ancora positivo per 400 milioni di euro, si è ridotto drasticamente del 43,2% rispetto al primo trimestre 2024.

LUCI E OMBRE

Nell’export varesino ci sono luci e ombre con dinamiche differenziate nei vari settori produttivi e nei mercati di destinazione. La maglia nera per settore va al comparto dei mezzi di trasporto, con un crollo del 33,2%, dovuto in gran parte al forte calo dell’aerospaziale (-39,1%), altro punto di forza di questo territorio che ha Confindustria Varese tra i fondatori del distretto aerospaziale lombardo e può vantare la presenza delle ammiraglie, ad ala fissa e rotante, di Leonardo. Faticano anche i prodotti chimici (-2,5%), gli articoli in gomma e materie plastiche (-8,5%) e i prodotti della metallurgia (-6,9%). Tengono i macchinari e apparecchi meccanici (-0,1%) e i prodotti farmaceutici (-0,3%).

In forte crescita invece altri settori, con una buona tradizione ma più residuali in termini di volumi e numeri, come alimentari e bevande (+36,0%), computer, apparecchi elettronici e ottici (+16,8%), apparecchi elettrici (+12,3%), tessile-abbigliamento-pelletteria (+8,6%), prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature (+2,5%) e carta e stampa (+5,8%). Nel dettaglio del tessile-abbigliamento-pelletteria, l‘abbigliamento guida la crescita con un +24,3%, seguito da articoli in pelle (+0,7%) e prodotti tessili (+1,1%).

CROLLA L’EXPORT IN CINA

Se si guarda ai mercati di destinazione, non è certo il cortile di casa, cioè l’area europea, a preoccupare. Nel Vecchio Continente le esportazioni sono stabili (-0,15), Tra i partner europei spicca la crescita della Germania (+7,2%), primo mercato della manifattura varesina (13,1% del totale) della Spagna (+22,3%), dei Paesi Bassi (+1,0%) e del Belgio (+5,1%). In flessione invece le esportazioni verso la Francia (-5,3%) e la Polonia (-3,6%). Sono i paesi extra Ue a preoccupare. La guerra commerciale tra Usa e Cina, la politica confusionaria dei dazi voluta da Trump e la coda lunga della Brexit fanno sentire il loro peso: Stati Uniti (-7,3%), Cina (-30,8%), Regno Unito (-13,9%) e Svizzera (-11,5%).

IL PESO DEL METALMECCANICO

Pur vedendo ridursi le esportazioni dell’8,4% e salire l’import mentre del 10,1%, il comparto metalmeccanico nei primi tre mesi dell’anno conferma ancora tutto il suo peso rappresentando il 53% del totale esportato. Seguono il chimico-farmaceutico (15%), il tessile-abbigliamento-pelletteria (9%) e gomma e materie plastiche (8%). L’export di gomma e materie plastiche è diminuito dell’8,5%, con contrazioni sia per gli articoli in plastica (-7,8%) sia per quelli in gomma (-17,5%). Il chimico-farmaceutico ha segnato un calo dell’export dell’1,6% e un aumento dell’import del 2,8%. I comparti in controtendenza sono: alimentari (+38,4%), bevande (+25,3%), carta e prodotti di carta (+5,8%) e prodotti della stampa (+4,0%) registrano tutti aumenti di rilievo. Al contrario, il legno segna un pesante -26,4%.