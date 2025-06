Faloppio, tragedia in cava: operaio di 57 anni muore schiacciato da una massa di detriti

Tragedia questa mattina a Faloppio, in provincia di Como, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente sul lavoro. Il dramma si è consumato poco dopo le 11, in un’azienda situata in località Fornace, all’interno di una cava. A perdere la vita è stato Antonio Giuseppe Patitucci, originario di di San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, ma residente nel Comasco.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in un’area di scavo quando è stato improvvisamente travolto da una massa di detriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, necessari per liberare il corpo e mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri della Compagnia di Como e ai tecnici dell’Ats Insubria. Questi ultimi avranno il compito di verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dell’impianto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi che hanno assistito impotenti all’accaduto. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) ha attivato immediatamente i soccorsi, inviando sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Como. Purtroppo, al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, morto praticamente sul colpo a causa dell’impatto con i detriti.