Famiglie per l’accoglienza di Varese in festa ad Albizzate

Famiglie per l’accoglienza di Varese propone a tutti, in particolare a colore che hanno a cuore i temi dell’affido e dell’adozione di minori, un momento di festa insieme che si terrà sabato 21 giugno con inizio alle 17.30 presso l’oratorio San Paolo della parrocchia Sant’Alessandro di Albizzate in via Montello.

Momento clou della festa sarà, alle 18, il momento di testimonianza sul tema dell’accoglienza come “strada di speranza”. Sarà possibile ascoltare dalla viva voce di genitori affidatari e adottivi le esperienze di gioia e di fatica, i momenti di grande ricchezza umana e di profonda condivisione che riserva la vita con ragazzi spesso “complicati”.

Durante l’incontro è previsto il servizio di babysitting in modo che i genitori di bambini piccoli possano dedicarsi ad ascoltare e interagire con coloro che racconteranno le loro esperienze.

Poi, al termine dell’incontro, per chi vorrà ci sarà la possibilità di cenare insieme. La festa, grigliata finale compresa, si terrà anche in caso di maltempo. La partecipazione all’incontro e la cena sono gratuiti con offerta libera.

Per informazioni: segreteria.varese@famiglieperaccoglienza.it