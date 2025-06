“Fantasticare”: al Parco del Tessile una festa per celebrare la rete della solidarietà

Sabato 21 giugno il Parco del Museo del Tessile si animerà di colori, incontri e creatività con “Fantasticare – Solidarietà in Festa”, l’iniziativa promossa da Auser Insieme Busto Arsizio in collaborazione con diverse realtà associative del territorio. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 14.30 nello spazio verde situato nei pressi dell’ingresso di via Volta.

L’evento rappresenta un’occasione per restituire alla cittadinanza il valore del lavoro svolto durante l’anno, attraverso i tanti laboratori, attività ludiche e percorsi di promozione sociale che hanno visto la partecipazione di adulti, anziani e giovani. L’iniziativa si propone di favorire l’incontro tra generazioni, il dialogo e la creatività, con l’obiettivo di consolidare e valorizzare la rete di relazioni costruita tra le associazioni partner.

Il programma della giornata prevede:

Ore 14.30 – Torneo di Burraco, con iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 20 giugno (telefonicamente o via mail);

Ore 15.00 – Spazio Incontro, laboratori creativi aperti a tutti per favorire la socializzazione attraverso il gioco e l’arte;

Ore 18.00 – Aperitivo conviviale, momento conclusivo per celebrare i progetti in corso e brindare ai legami costruiti nel tempo.

L’invito è rivolto non solo a chi ha preso parte alle attività promosse da Auser nel corso dell’anno, ma anche a tutti i cittadini desiderosi di conoscere da vicino il lavoro delle associazioni del territorio e di contribuire attivamente alla costruzione di una comunità più inclusiva e coesa.

L’evento è realizzato in collaborazione con Cooperativa ABICI, Delegazione Bustese Punto Croce, Spazio Arte Carlo Farioli, Associazione As.P.I., Associazione Insieme è più Facile, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio e il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Esserci ToCare – Sostenibilità in Lombardia”.

Informazioni e iscrizioni

Per iscriversi al torneo di Burraco o per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Auser Busto Arsizio

Via Volta 5

Tel. 0331 320942

Mail: auserbustoarsizio@gmail.com