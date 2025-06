Fare volontariato in provincia: tutte le iniziative in programma per l’estate 2025 a Varese

Con l’arrivo dell’estate, si moltiplicano le iniziative e gli eventi promossi dalle associazioni del territorio varesino. Anche quest’anno, CSV Insubria, ha raccolto e coordinato le proposte di ben ventisette realtà del volontariato che, nei mesi estivi, offriranno numerose attività rivolte alla comunità.

Si tratta di occasioni aperte anche a nuovi volontari, desiderosi di mettersi in gioco e dare il proprio contributo. Tra i compiti richiesti, ci sono il supporto a minori e adolescenti, la partecipazione a laboratori didattici, l’affiancamento nei campus estivi e la gestione di spazi educativi come asili e centri ricreativi.

Un’opportunità concreta per vivere un’estate all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale, qui alcune delle proposte:

“Varese Pride 2025“, promossa dall’associazione Arcigay Varese APS

“Progetto orticoltura inclusiva“, promossa dall’associazione Anfas di Luino

“Insegnamento italiano a immigrati” , a cura di GIVIS ODV

“Progetto attività socializzazione per ragazzi autistici“, promossa da Triade SOS Autismo

“Collaboratore per progetti social“, a cura di 4 Dogs APS

“Servizio Scout AGESCI con bambini e ragazzi“, promossa da AGESCI Gruppo Scout Somma Lombardo 1

“Campus Green Estivo Amaltheatro“a cura di APS Amaltheatro ETS

“Giornata della Meraviglia“, promossa da AMA – Un sorriso per l’affido OdV

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative in arrivo e sulla possibilità di partecipare, scrivere a e.zulli@csvlombardia. it.

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it