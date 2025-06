Farfalle Lilla Dance Show: a Cadrezzate lo spettacolo che unisce danza e impegno sociale

L’anfiteatro del Parco Comunale di Cadrezzate è pronto a ospitare – sabato 28 giugno dalle 21 – uno spettacolo di danza moderna che unisce espressione artistica e impegno sociale: il Farfalle Lilla Dance Show, promosso dalla Pro Loco Cadrezzate e dalla 12 Sport Club Dance School, con la partecipazione dell’associazione Le Farfalle Lilla.

L’evento, a ingresso libero, prevede anche un’area food & beer, per trascorrere una serata all’aperto all’insegna della condivisione e della consapevolezza. In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà all’interno dell’oratorio di Cadrezzate. Protagoniste della serata saranno le giovani danzatrici della scuola 12 Sport Club di Ispra, che si esibiranno in una serie di coreografie ideate per trasmettere emozioni, riflessioni e messaggi di speranza, con il linguaggio del corpo e della musica.

Lo spettacolo sarà presentato da Roberto Ceruti e si articola sia su alcune coreografie tratte dall’ultimo spettacolo del gruppo di danza diretto da Claudia Raimondo (che fu maestra di danza di Giada Bino, la ragazza da cui è nata Le Farfalle Lilla), sia sui monologhi recitati da Giulia Arzeni che hanno per oggetto i DCA.

Il “Farfalle Lilla Dance Show” nasce in collaborazione con l’associazione Le Farfalle Lilla, realtà impegnata nella prevenzione e sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Attraverso eventi pubblici, testimonianze e attività culturali, l’associazione si propone di combattere lo stigma, offrire sostegno alle persone colpite da DCA e alle loro famiglie, e promuovere una cultura del benessere psicofisico. Tra le varie iniziative, che abbiamo spesso documentato su VareseNews, anche la posa di diverse “panchine lilla” soprattutto nelle località del Lago Maggiore, dedicate proprio alla sensibilizzazione.

La scelta del colore lilla, simbolo internazionale della lotta contro i disturbi alimentari, e della danza come forma di comunicazione universale, si fondono in un progetto che intende dare voce e corpo a un tema troppo spesso sottovalutato, soprattutto tra i più giovani.